影／大谷翔平「生涯百盜」！追上鈴木一朗紀錄 日本史上第3人
大谷翔平完成生涯100次盜壘！洛杉磯道奇日籍「二刀流」球星大谷翔平今（2）日隨隊出戰科羅拉多落磯隊，首打席打成高飛球，遭到接殺出局，第2個打席選到四壞球保送上一壘。在下一棒隊友Freddie Freeman打擊時，大谷翔平趁機發動盜壘，並成功站上二壘。大谷翔平不只跑出了本季的第14次盜壘，同時也是大聯盟生涯的第100次盜壘，加入鈴木一朗、松井稼頭央的行列，成為史上第3位在大聯盟跑出百盜的日本選手，他個人目前的盜壘成功率仍是100％。
記者林之越/綜合報導
加入鈴木一朗行列 日本史上第3人
大谷翔平本場比賽的第2個打席，完美保護自己的好球帶，破壞掉投手Cal Quantrill塞進好球區的球，並選掉引誘球，成功靠著保送站上一壘。就在Freddie Freeman打擊時，Quantrill才投出第1球，大谷翔平毫不猶豫的執行盜壘，並輕鬆地站上二壘，成功跑出本季的第14次盜壘，不過後續遭到牽制出局。
完成這次盜壘後，大谷翔平生涯總計第100次盜壘達標，過去他單季最多盜壘次數是在2021年創下的26次盜壘紀錄，目前專職打擊後，相當有望再創生涯新高。最重要的是，大谷翔平也成為自鈴木一朗、松井稼頭央後，史上第3個在大聯盟跑出100次盜壘的日本球員，總共花費了758場比賽。
原先紀錄上的2人，鈴木一朗總共用了2,653 場比賽，跑出509 次盜壘成功，而松井稼頭央則是在630 場比賽中跑出102個盜壘，大谷翔平也有高機率將在本季超越他的紀錄。