梅雨鋒面報到　中市府：低窪地區提高警覺

我是廣告 請繼續往下閱讀
水利局提醒，受鋒面來襲影響，可能有突如其來的豪大雨，尤其低窪地區住戶請提高警覺，慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，呼籲民眾若遇災情發生時，可撥打119或1999專線，市府將儘速完成搶災及排除。
水利局表示，為嚴防此次鋒面侵襲可能造成的災害，針對地勢低窪及易積水處，已備妥242台移動式抽水機、2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊等防汛資材，隨時調動支援；台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站及5座簡易抽水站人員進駐整備待命，並於中市14處抽水機預布點完成佈設，依雨情變化適時啟動抽水，各項救災設施與人力均已到位加強警戒，嚴陣以待，做好萬全準備。
水利局進一步表示，氣候變遷日益嚴重，短延時強降雨頻率增加，為嚴防颱風豪雨侵襲可能造成的災害，水利局汛期前已完成全市區域排水及雨水下水道清疏60公里，維持排水路承洪能力，也完成全市野溪清疏9公里，維持野溪水路排洪能力。
水利局近年更積極推展滯洪池、雨水下水道、防洪截流、抽水站及水資源回收中心等，秉持水安全、水環境、水文化的理念，持續進行兼具永續環保與環境教育功能的水利建設，建構全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等，超過1,000部以上感測設備，透過智慧防汛網，進行天氣與易淹水地區監控分析預警，全面守護市民生命財產安全，將淹水災害降至最低。
水利局呼籲，近期餘震頻繁，山區及溪流附近易因連日大雨土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並請遠離河川區域，注意自身安全，並勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。市民朋友也可利用手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情資訊。