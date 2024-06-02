侯友宜動作頻頻「要選黨主席」？藍委先提醒：黨務工作相當繁瑣
國民黨明年5月改選黨主席，新北市長侯友宜近來發送端午賀卡給國民黨2000多名黨代表，28日立法院會三讀通過《立法院職權行使法》修正案後，他也傳簡訊給藍委祝賀，被解讀是競選黨主席起手式。對此，國民黨立委謝衣鳯今（2）日指出，主席這個位置的重點，其實是黨務工作的推動，黨務工作相當繁瑣、繁重，如何讓黨務能夠順利推動，是必須要承擔的責任。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜任期將期滿，傳出幕僚建議侯友宜角逐明年國民黨主席，近日他也動作頻頻，不只送給國民黨代表賀卡，也傳訊給國民黨立委，侯友宜稍早表示，他賀卡內容寫得非常清楚，感謝「粽情粽義」，建立更深的友誼的橋梁，尤其粽子有不一樣的配料，面對很多事情要像粽子一樣，包容不同聲音，凝聚所有力量，為國家為人民做更重要的事、國家進步，這才是他的本意。
對此，謝衣鳯表示，所有有意參選國民黨主席的縣市長，一定是著眼於國民黨的未來，希望能夠持續為台灣人民謀取福利。
謝衣鳯也說，但黨主席這個位置的重點其實是黨務工作的推動，黨務工作相當繁瑣、繁重，如何讓黨務能夠順利推動，也是必須要承擔的責任，相信未來有意要參選的縣市首長，都要了解所必須承擔的責任。