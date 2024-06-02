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動員群眾反制「青鳥」？邱毅：國民黨不是不想、是做不到

▲藍白聯手通過國會改革法案，群眾走上街頭包圍立院抗議。（圖／經濟民主連合提供）
▲藍白聯手通過國會改革法案，群眾走上街頭包圍立院抗議。（圖／經濟民主連合提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院藍白聯手通過國會改革法案，引發群眾走上街頭抗議，命名為「青鳥行動」，前立委邱毅表示，政治何其冷酷無情，現實無義，真不管藍綠都是一樣，而國民黨就是無情無義，所以人才走遠沒了向心力，連要搞個群眾動員都無能為力，因此很多人問民進黨可動員群眾包圍立委，國民黨為什麼沒有動員支持者反制？「國民黨不是不想，而是做不到。」

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邱毅表示，政治何其冷酷無情，現實無義，真不管藍綠都是一樣。過去國民黨就是因為無情無義，所以人才遠走，沒了向心力，連要搞個群眾動員都無能為力。這種情況在馬英九時期已暴露出來，現在朱立倫擔任主席，更已病入膏肓，藥石無效。

邱毅說，很多人問國會改革法案在議場激戰，民進黨可動員幾萬群眾，搞出個「青鳥行動」包圍立法院，國民黨為什麼沒有動員支持者以反制？而國民黨不是不想，而是做不到，答案就在上述的描述中。

邱毅說，不過現在的民進黨執政久了，也「國民黨化」了，這次的王義川事件就是明顯的例子。王義川被網路稱為「靠背哥」，一張嘴臉很討人厭，不過他敢秀，唱作俱佳，做小丑毫無界限，絕無廉恥，在《三立》力捧下，竟也成為「流量型的政治明星」，不但被賴清德排進不分區立委名單，還擔任黨中央要職。

邱毅表示，不過花無千日好，人無百日紅，王義川得意忘形，洩漏了民進黨的最高機密，就是使用電信信令監控人民，掌握群眾數據。如此一來，就可操控選情，成功打擊對手，百戰百勝。再加上，國會改革法案剛出爐，立委有了調查權，王義川就成了調查權上路的第一人，充當被祭旗的對象。

邱毅說，眼見王義川成了眾矢之的、過街老鼠，民進黨人人切割，避之唯恐不及，有的更狠還趁機補上一刀。只見王義川神情寥落，完全沒了過去意氣風發的神釆。看此光景推斷，賴清德是想以犧牲王義川來平息此一風波。

邱毅坦言，自己特別討厭王義川，也有些憐憫王義川。其實王義川今天的下場，就是田鼠哥李正皓，土房哥于北辰的明日預演，「不知他們這些人清醒了沒有。」

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