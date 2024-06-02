新住民各國文化　中市開展29國特色專屬服飾

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吳世瑋指出，此次常設展以民生需求中的「服飾」作為展演主題，服飾是各族群重要的物質文化象徵，其穿著搭配與圖紋樣式的創作運用，除可代表穿著者的社會階級與身分地位，更可展現當地風土民情與歷史交揉轉衍的獨特文化。透過世界服飾展，盼讓市民朋友以輕鬆方式了解各國獨有的文化背景，提升對多元族群文化的尊重與包容，共創友好多元環境，也希望新住民朋友能從中感受到台中的熱情與友善，把台中當作自己的家鄉。
吳世瑋提到，台中市新住民人口已逾6.3萬人，為台中市社會、經濟及文化等面向帶來多元城市風貌，市府設置新住民事務委員會，落實新住民照顧輔導措施；為方便新住民尋求協助資源，另於各戶政事務所設置新住民單一服務窗口，提供生活適應諮詢、資訊宣導及轉介服務等，同時開辦各類新住民生活適應輔導班，包括機車考照輔導、通譯人員養成等課程，除讓新住民適應台灣生活外，也促進新住民間相互交流，未來也將視新住民需求，與各局處合作開辦各種組裝課程，提供台中市新住民更多元的課程選擇。
民政局分享，來台5年的越南籍新住民鄧氏水孝與小朋友特地穿上越南服飾前來觀展，她目前在相關政府單位擔任通譯員。鄧小姐說，台中提供新住民朋友許多福利及協助，像是開設輔導課程讓新住民適應台灣在地生活，同時鼓勵新住民運用母國語言優勢，投入公共通譯服務或新住民語文教學，增進民眾對新住民母國文化的了解與交流，她十分感謝市府對新住民朋友的關懷，直呼來到台中真的是新住民朋友的福氣，台灣也是她的母國。
民政局表示，市府自103年起每年都會在新住民藝文中心舉辦認識新住民文化、節慶、飲食、婚禮、傳統樂器、香料及童話故事為主題的常設展。此次常設展以各國特色服飾為展覽主題，展示包括越南、印尼、菲律賓、泰國、緬甸、柬埔寨、印度、不丹、日本、韓國、俄羅斯、蒙古、中國、阿拉伯國家、埃及、伊朗、摩洛哥、美國、墨西哥、祕魯、玻利維亞、英國、西班牙、荷蘭、義大利、挪威、芬蘭、冰島及德國等29國特色服飾，並不定期舉辦特色服飾配套活動，藉此促進親子共學，提升家庭互動。
民政局說，現場除八大展示區外，並規劃展場互動區，提供不同國家傳統服飾背板，供民眾拍照留下美好回憶；另閱讀區則放置各國歷史書籍，提供親子互動交流的友善環境；時光廊道區則介紹歐洲不同時期的服飾風格，搭配圖文介紹增添生動活潑氣息。新住民藝文中心開放時間自週二至週日(週一及國定假日休館)上午8時至12時、下午1時至5時，活動相關資訊可至台中市新住民資訊網查詢。