天心忍不下去了！半夜高呼「我中華民國」 破萬人激動：引妳為傲
總統賴清德520就職演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國大陸官媒2天後發布大外宣聲明，逼迫台灣明星發表「反台獨」宣言，不少台籍藝人跟進，對此，金鐘視后天心今（2）日凌晨在臉書發文：「我中華民國。」短時間湧入破萬人按讚、上百人留言。
記者楊穎軒／綜合報導
今天半夜3點55分，天心突然更新有31萬追蹤數的臉書粉專，寫下：「我中華民國。」並附上一張主演的台劇《最佳利益》劇照，劇中他飾演的律師「方箏」眼神凌厲，雖然只有短短5個字，時間點還在凌晨時分，迴響卻非常熱烈，大批網友激動盛讚：「霸氣」、「帥慘了！方律」、「終於有個正常的」、「引妳為傲！」
網友的留言持續洗版，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，天心女神超美、超帥」、「中華民國無誤」、「頭腦清醒的良心藝人」、「好感動喔，妳要講出這一句，不簡單」、「好棒！愛妳，反觀其他人就問問自己，為什麼別人做得到自己卻不行」、「自始自終都是中華民國，從來都沒變過，是政治人物刻意製造對立，連國旗都不要了」、「沒錯，這才是我們已用了113年的國名」、「我也中華民國，不想要的人，將印有中華民國的鈔票給我！」