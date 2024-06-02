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天心忍不下去了！半夜高呼「我中華民國」　破萬人激動：引妳為傲

▲天心突然發文表態政治立場，吸引破萬名網友按讚。（圖／天心臉書）
▲天心突然發文表態政治立場，吸引破萬名網友按讚。（圖／天心臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

總統賴清德520就職演說強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中國大陸官媒2天後發布大外宣聲明，逼迫台灣明星發表「反台獨」宣言，不少台籍藝人跟進，對此，金鐘視后天心今（2）日凌晨在臉書發文：「我中華民國。」短時間湧入破萬人按讚、上百人留言。

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今天半夜3點55分，天心突然更新有31萬追蹤數的臉書粉專，寫下：「我中華民國。」並附上一張主演的台劇《最佳利益》劇照，劇中他飾演的律師「方箏」眼神凌厲，雖然只有短短5個字，時間點還在凌晨時分，迴響卻非常熱烈，大批網友激動盛讚：「霸氣」、「帥慘了！方律」、「終於有個正常的」、「引妳為傲！」

網友的留言持續洗版，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，天心女神超美、超帥」、「中華民國無誤」、「頭腦清醒的良心藝人」、「好感動喔，妳要講出這一句，不簡單」、「好棒！愛妳，反觀其他人就問問自己，為什麼別人做得到自己卻不行」、「自始自終都是中華民國，從來都沒變過，是政治人物刻意製造對立，連國旗都不要了」、「沒錯，這才是我們已用了113年的國名」、「我也中華民國，不想要的人，將印有中華民國的鈔票給我！」

▲天心明確表態政治立場，目前已經刪文。（圖／天心臉書）
▲天心明確表態政治立場，目前已經刪文。（圖／天心臉書）

▲▼48歲天心保養得宜，為公認的性感女神，也是實力派演員。（圖／翻攝自天心臉書）
▲▼48歲天心保養得宜，為公認的性感女神，也是實力派演員。（圖／天心臉書）
▲▼48歲天心保養得宜，為公認的性感女神，也是實力派演員。（圖／翻攝自天心臉書）

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