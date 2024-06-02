發射前3分鐘出狀況！波音星際飛機首次載人飛行 因技術故障喊卡
美國航太巨擘波音公司（Boeing）與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作開發太空船「星際飛機」（Starliner），首次載人飛行原訂在美東時間1日12時25分（台灣時間2號凌晨0點25分）進行，卻因不明技術問題於發射前3分鐘取消，發射任務至少再延後24小時，這已經是第四度延期。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，「星際飛機」原定於美國東部時間1日12時25分，自NASA位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）製造的「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭負責把星際飛機送上軌道，將2名美國太空人送往國際太空站。
這趟首航備受期待，但也延宕許久。沒想到，距離升空不到4分鐘時，地面系統電腦觸發了自動中止指令，暫停了倒數計時。據直播畫面顯示，發射任務在倒數3分50秒左右突然暫停。NASA隨即宣布，發射因地面系統故障而取消。
目前尚不確知為何中止指令會被啟動，或需要多久時間排除這項問題。美國聯合發射同盟團隊正在研究故障原因。將暫定於2日12時03分再次試射，目前火箭和飛船均處於安全狀態，另外在本月5日及6日還有兩次發射窗口。