雨太大！黃埔建校百年舞台棚架倒塌1人送醫 韓國瑜也不來了
為慶祝黃埔建軍建校百年，陸軍軍官學校校友總會今（2）日舉辦「全民國防嘉年華」活動，卻因為一早雨勢過大，舞台棚架一度因為承受不住瞬間大雨倒塌，造成一名男子頭部擦挫傷送醫，而受邀前來的新北市長侯友宜，也冒雨在大雨中致詞，稍早台北市長蔣萬安抵達現場時，雨勢則稍歇。
記者林怡昕／台北報導
陸軍軍官學校校友總會今天集結三軍十三校校友會及友好社團，在凱道舉辦「全民國防嘉年華」活動，卻在一大早遇上豪大雨，不過現場民眾仍頂著大雨出席，侯友宜到場時更不畏風雨，先到一旁向中華民國退警總會致意並合照。
不過活動卻發生小插曲，似乎因為雨勢過大，舞台上的棚架倒塌，造成一名男子頭部擦挫傷緊急送醫，陸軍軍官學校校友總會秘書長羅睿達受訪時說，今天瞬間雨量過大，棚頂膠布承受力道過大，發現時原本要找棍子頂住，沒想到瞬間把鋼樑壓裂，導致現場一位男性頭部有擦挫傷，目前已經送往台大醫院治療，傷勢無大礙。
至於原本預計前來的立法院長韓國瑜突然不來了？羅睿達則說，韓國瑜稍早致電，稱昨天在南投，今天也都在中南部，原本想說要坐高鐵趕行程，不過時間上無法配合，韓國瑜有請他轉達，本身就是黃埔子弟，祝黃埔生日快樂，6月16日他會回陸軍軍官學校慶祝黃埔百年校慶。