藍白再拋修《財劃法》 吳思瑤：不宜為政治目的讓地方包圍中央
繼國會改革法案後，藍白下一步將鎖定《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15％稅收、約5133億元給地方縣。對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（2）日表示，執政黨對於修正《財劃法》一向抱持正面、開放願意討論態度，但前提必須匯聚各縣市政府看法與共識， 而過去藍白提三大錢坑法案、《全民健保法》與《老人福利法》，凡事要馬兒好，又要馬兒不吃草，認為相對不合理，重申修正《財劃法》可長期討論，不宜為快而快，也不宜為政治目的讓地方包圍中央。
記者陳威叡／台北報導
吳思瑤表示，藍白聯手提出《財政收支劃分法》修法提案，目前共有10版本，執政黨對此抱持正面、開放與願意討論態度，前提必須匯聚各縣市政一致看法與共識。這幾年透過拚經濟努力，中央補助地方政府改善財源都是史上新高，前總統蔡英文這幾年對地方財政撥補，成長56.6％，2024年更高達6350億元，中央大手筆幫助地方。
吳思瑤說，而藍白10個版本，都是要中央擴大預算來投資地方，金額從300億到500億元，差距高達10多倍，且版本立委意見分配， 認為無論垂直或水平分配，都需要更嚴謹計算出一套合理可行試算基準，此外中央大手筆協助地方 地方自治事項也應該作出調整，否則預算拿中央，地方自治事項沒有成長，反是靠中央也喪失公平正義。
最後吳思瑤說，藍白要求中央撥補預算協助地方，又不段提出中央財政支出的修法，包括三大錢坑法案、《全民健保法》與《老人福利法》，凡事要馬兒好，又要馬兒不吃草，相對不合理，重申修正《財劃法》可長期討論，不宜為快而快，也不宜為政治目的讓地方包圍中央。