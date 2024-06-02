「威靈頓牛排」起源英國！卻與拿破崙有關　因地獄廚神而全球爆紅

我是廣告 請繼續往下閱讀
而至於威靈頓牛排的由來，大多數人認為，是當年第一任威靈頓公爵（Arthur Wellesley），在 1815 年的滑鐵盧戰役中，擊敗所向披靡的拿破崙後，公爵的大廚為其慶祝而研發製作。
大部分時候，會選用一整條牛菲力來製作，因此其外觀為長條形，上桌前再切開成多個厚片分予多人食用。位在高雄台鋁生活商場內的MÚO餐廳，則是把這道菜作為隱藏版菜單，特定時候拿來招待老顧客，主廚Ling提到，因為這道菜一定要現做就要現吃，所以大部分時候會做成圓球狀，烤好後切開正好就是兩人份。
女主廚Ling有更改少數配方，除了特地選用澳洲Ｍ9純血和牛牛菲力，而且是整塊鴨肝而非鴨肝醬之外，她也改以些許的美乃滋替代傳統配方的黃芥末醬，讓整體滋味更柔和，且外層的酥皮也刻意做得沒那麼厚，期望酥皮僅是個配角而不要太搶掉菲力牛排的風味。
這道菜難做在於工序很多，而最大挑戰是火候拿捏，因為牛排被酥皮包覆住，所以烘烤時根本難以用肉眼判斷內部熟度變化，但裡頭菲力推薦熟度都與平常吃菲力牛排一樣，最佳為3分熟，頂多5分熟，吃時更要搭配起所有配料，包含酥皮、肥肝、蘑菇肉醬等一同入口，才能感受其豐富的絕美滋味。
台北有不少餐廳，威靈頓牛排都是其招牌菜色之一，像是台北君悅酒店寶艾西餐廳，以及雅室牛排。或者在聖誕節等節慶忠推出，如JR東日本台北的自助餐廳「鉑麗安」、台北晶華酒店等。而這幾年甚至也有Fine Dining餐廳推出進階版，像是改以乳鴿、伊比利豬替代原本的牛菲力，也都很具創意。