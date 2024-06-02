藍白再戰財劃法！還要開公聽會 王鴻薇要中央別抗拒：集權又集錢
立法院財政委員會下周排審《財政收支劃分法》（下稱財劃法）修正草案，擬讓地方的財源從過去中央、地方70%、30%，變成60%、40%。對此，國民黨立委王鴻薇今（2）日說，財劃法已經長達四分之一的世紀都沒有修正，使得中央集權又集「錢」，之後不只會召開公聽會，邀請各縣市首長、財政局長表達意見，更喊話中央「不要再繼續抗拒」。
記者林怡昕／台北報導
藍白執政十六縣市共同研議財劃法修正建議，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市，預計下週三舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明。
對此，王鴻薇指出，財劃法已經長達四分之一的世紀都沒有修正，使得中央集權又集「錢」，所以現在各縣市，甚至包含台南市、高雄市，都希望能夠推動財劃法修正，國民黨現在已經整合出一個版本，包含國民黨執政縣市，以及苗栗市、民眾黨執政的新竹市，都有高度共識的一個版本，另外民眾黨也有版本。
王鴻薇強調，國民黨會尋求跟民眾黨一起合作推動修法，不要讓中央繼續集「錢」下去，讓所有縣市只能嗷嗷待哺，在這個禮拜，財委會已列入修法，而且要召開公聽會，所有該走的程序一定都會走完，大家會充分討論，公聽會也會邀請各縣市首長、財政局長，一起來表達他們的意見。
王鴻薇也喊話，「我們也希望中央不要再繼續抗拒，因為長達25年沒有修法，這樣子的修法事實上真的是理所當然的事。」