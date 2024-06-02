歐冠／皇馬不滿足15冠！「老佛爺」Florentino放話：明年完成衛冕
西甲豪門皇家馬德里剛剛贏得歐洲冠軍聯賽決賽，奪得隊史第15冠，現任皇馬足球俱樂部主席「老佛爺」Florentino Perez Rodriguez就給出最新任務：明年完成衛冕，奪得第16冠。皇馬主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）沒有休息時間，不過至少在今晚，後者可以和團隊、和家人一起徹夜狂歡。
記者黃建霖/綜合報導
在這場頂尖對決中，皇馬贏得並不輕鬆，上半場雙方0：0平手，直到第第74分鐘，才由Dani Carvajal破門，之後Vinicius Junior再補上一球，幫助皇馬最終以2：0捧盃，隊史第15度登頂歐冠之巔，另外這也是他們9年內的第5冠，實在驚人。
安切洛蒂5次帶隊在歐冠登頂 史上最多
安切洛蒂進一步鞏固自己傳奇名帥的地位，其生涯5次帶隊奪得歐冠冠軍為史上最多，今年他率皇馬在西甲和歐冠拿到雙冠，完成艱鉅任務後直言這一切宛如在做夢一般。
「這就像一場夢，但卻是現實。大家都看到這是一場艱難的比賽。多特蒙德在上半場表現更好，我們在下半場打得更好。這就是歐冠決賽。」安切洛蒂直言皇馬更衣室氣氛好，又有俱樂部輝煌傳統，讓自己執教起來非常輕鬆，讓自己在管理上十分簡單。
「老佛爺」不滿足 放話要拿第16冠
歐冠15冠，這是多麼輝煌的成就，但皇馬「老佛爺」Florentino不滿足於此，他很快給安切洛蒂和團隊安排新任務：明年在歐冠完成衛冕，拿下隊史第16座「大耳朵盃」。
「贏得歐冠冠軍絕非易事，我們球隊和歐洲冠軍盃之間有一段眾所周知的羅曼史。球員們充滿了動力、雄心和決心，皇家馬德里證明了自己配得上15次登頂這項賽事。現在我們要做的就是慶祝目前的冠軍。之後，我們將把目標放到贏得下一季的第16座冠軍盃。 」Florentino如此說道。