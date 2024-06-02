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T1／蔣淯安合約到期是否續留？本人回應：目前還沒有很明確的方向

▲T1台啤雲豹隊主控蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，兩聯盟都有球隊搶他，合約年薪初估破千萬，動向受到矚目。（圖／T1提供）
▲T1台啤雲豹隊主控蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，兩聯盟都有球隊搶他，合約年薪初估破千萬，動向受到矚目。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

2023-24 T1聯盟總冠軍賽昨（1）日落幕，桃園台啤永豐雲豹拿下第3季的總冠軍，如何留下奪冠陣容成為季後工作。球隊主控蔣淯安「4+1」合約到期，今年可以投入自由市場，兩聯盟都有球隊搶他，他本人昨天賽後受訪時表示，目前還沒有對這方面有太多想法，會和家人討論一下，應該有一個月的空間可以去思考未來方向。

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雲豹執行長顏行書昨天賽後表示，球團會盡全力留下現有冠軍陣容，包括幾名台啤借將合約到期，都會在兩個內嘗試完成續約。不過根據外界說法，蔣淯安新合約年薪將破千萬，而且國內職籃幾支球隊都對他有意，要留人恐怕將面臨不小的競爭。

蔣淯安：剛奪冠還沒有明確方向

昨天賽後蔣淯安受訪時表示，冠軍球隊一定都會想要續留原班人馬，至於自己的部分，在此時此刻只想要慶祝一下：「其實還沒有很明確的方向，畢竟我也是要專注在這個系列賽上。直到4：0才是真正的奪冠，所以我也一直沒有去想（合約的事），之後老婆會和我一起討論，現在還沒辦法告訴大家。」

蔣淯安透露，奪冠後自己沉澱幾天後應該就會有初步想法，「現在6月1號，那還有一個月可以好好想一下。」至於之後是否會想和李啟瑋、黃鎮這些老隊友一起打球？小安說當然會想繼續同隊，但每個人的生涯規畫和想法不同，能不一能一起待在一支球隊，這方面自己也無法決定。

蔣淯安、高錦瑋能否再聯手？考驗管理層操盤

蔣淯安今年獲選年度第一隊，在例行賽場均可轟下15.6分5.2次助攻，他在隊內扮演老大哥角色，幫助年輕球員成長，雲豹新秀高錦瑋就稱讚前輩是穩定軍心的人物，有他在身邊自己很放心。

「今天比賽前（G4）才知道小安不打，我超緊張，一路走來都是他帶我成長，真的很感謝他，新人年能奪冠，我真的非常開心、也非常享受。拿下新人王是對我賽季努力的肯定，我也會繼續努力。」蔣淯安、高錦瑋今年雙雙入選年度第一隊，能否讓這對明星後場組合來年繼續搭檔，將考驗雲豹的操盤能力。

▲台啤雲豹後衛高錦瑋本季拿下年度最佳新人，超齡膽識和球技讓人驚豔。（圖／T1提供）
▲台啤雲豹後衛高錦瑋本季拿下年度最佳新人，並且隨隊拿下隊史首冠，超齡膽識和球技讓人驚豔。（圖／T1提供）

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