T1／蔣淯安合約到期是否續留？本人回應：目前還沒有很明確的方向

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蔣淯安：剛奪冠還沒有明確方向
昨天賽後蔣淯安受訪時表示，冠軍球隊一定都會想要續留原班人馬，至於自己的部分，在此時此刻只想要慶祝一下：「其實還沒有很明確的方向，畢竟我也是要專注在這個系列賽上。直到4：0才是真正的奪冠，所以我也一直沒有去想（合約的事），之後老婆會和我一起討論，現在還沒辦法告訴大家。」
蔣淯安透露，奪冠後自己沉澱幾天後應該就會有初步想法，「現在6月1號，那還有一個月可以好好想一下。」至於之後是否會想和李啟瑋、黃鎮這些老隊友一起打球？小安說當然會想繼續同隊，但每個人的生涯規畫和想法不同，能不一能一起待在一支球隊，這方面自己也無法決定。
蔣淯安、高錦瑋能否再聯手？考驗管理層操盤
蔣淯安今年獲選年度第一隊，在例行賽場均可轟下15.6分5.2次助攻，他在隊內扮演老大哥角色，幫助年輕球員成長，雲豹新秀高錦瑋就稱讚前輩是穩定軍心的人物，有他在身邊自己很放心。
「今天比賽前（G4）才知道小安不打，我超緊張，一路走來都是他帶我成長，真的很感謝他，新人年能奪冠，我真的非常開心、也非常享受。拿下新人王是對我賽季努力的肯定，我也會繼續努力。」蔣淯安、高錦瑋今年雙雙入選年度第一隊，能否讓這對明星後場組合來年繼續搭檔，將考驗雲豹的操盤能力。