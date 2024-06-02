一文看懂歐冠新賽制！採「瑞士制」提升對戰看點　球員負擔變更重

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歐冠新賽制將從2024/25賽季開始實施，參賽球隊由32隊增加至36隊，並取消傳統的小組賽，改為「瑞士制」的聯賽系統。
聯賽階段
球隊分級：所有36支球隊將根據戰績被分為四個級別（seeding pots），每個級別有9支球隊。
比賽安排：每支球隊在聯賽階段將進行8場比賽，其中4場主場、4場客場，這8場比賽會與來自四個不同級別的球隊對戰，每個級別的對手各有兩場，分別在主場和客場進行。
排名決定：聯賽階段結束後，根據積分排名決定晉級情況。排名前8的球隊直接晉級16強，排名第9至24名的球隊將進行兩回合淘汰賽，爭奪剩餘的8個16強名額，至於排在第25名及以下的球隊則被淘汰，不再有參加歐霸聯賽的機會。
淘汰賽階段
附加淘汰賽：第9至16名的球隊將對戰第17至24名的球隊，採兩回合淘汰賽方式爭取晉級門票。
16強階段：進入16強後的賽制與過去相同，進行淘汰賽直到踢出最後冠軍。
提前上演強強對決 爭積分充滿變數
與舊有的分組賽相比，新賽制確保每支球隊在聯賽階段都要與四個不同級別的對手進行對決，這意味著強隊之間的對決將更加頻繁。這樣的賽制安排不僅增加了比賽的觀賞性，也提升了歐冠競爭度。對於球迷而言，將能更早看到各大聯賽冠軍隊伍之間的直接對決。
舉例來說，在新賽制下，曼城聯賽階，將會在第1級別碰上德甲拜仁慕尼黑及西甲巴塞隆納，也可能在第2級別對決西甲皇家馬德里及英超曼聯，而且36支球隊同處一個聯賽積分榜，代表每場比賽的積分至關重要，而聯賽進入最後一輪時，出線情況將充滿變數。
歐冠增加189場次 球員負擔加重
歐冠新賽制總比賽場次從125場增加至189場。然而，隨著賽事場次的增加，球員的體能負擔也隨之加重。每支球隊在進入16強之前，必須進行8場比賽，這比過去多了2場。如果球隊排在中游，還需進行兩回合的附加淘汰賽，這樣密集的賽程無疑會增加球員的體力負荷和受傷風險。
歐洲足總（UEFA）主席Aleksander Ceferin表示，新賽制將改善球隊之間的競爭平衡，讓球迷看到更多頂級球會的對決。他認為，這樣的改革能更早讓球隊之間進行交手，提升比賽的刺激度和觀賞性。