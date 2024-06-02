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「法官」Aaron Judge手感真夠燙！聯手Stanton開轟　洋基7：3巨人

▲MLB紐約洋基今(2)日在客場續戰舊金山巨人，當家重砲「法官」Aaron Judge延續火燙手感，首局就敲出全壘打，個人本季第21轟順利出爐。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB紐約洋基今(2)日在客場續戰舊金山巨人，當家重砲「法官」Aaron Judge延續火燙手感，首局就敲出全壘打，個人本季第21轟順利出爐。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（2）日在客場續戰舊金山巨人，當家明星強打「法官」Aaron Judge延續個人火燙手感，一局上首度上場打擊就敲出全壘打，洋基在比賽後段又靠著怪力男Giancarlo Stanton開轟拉開分差，終場洋基就以7：3再度擊退巨人，順利收下近期4連勝。

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巨人此戰推王牌Webb先發　Judge沒在怕首局就開轟

巨人今天推派陣中王牌投手Logan Webb先發，至於洋基則推派Cody Poteet迎戰。1局上班Aaron Judge首次上來打擊，面對到對方的王牌投手Webb，在滿球數情況下，Judge鎖定一顆變化球，一棒扛出左外野大牆，是一發2分砲，本季第21轟出爐，幫助洋基開局就取得2：0領先。

3局上洋基靠著Juan Soto高飛犧牲打再下一城，而賈吉第2個打席等了2顆外角壞球後，就遭到對方敬遠，接著Alex Verdugo敲出適時安打，洋基3局打完展現不俗的得分效率，攻下4分。

3局下巨人發起反擊，Casey Schmitt敲出一發2分砲，將比分差追近至2分。5局下巨人又有攻勢，Heliot Ramos敲出安打後並再靠著失誤站上二壘，隨後Brett Wisely又敲安帶有打點，巨人追近至僅剩1分差。

8局上洋基怪力男Stanton也開轟　個人本季第14轟出爐

比賽來到8局上，洋基再度發起攻勢，2出局後Aaron Judge敲出一壘安打，下一棒Verdugo敲出三壘安打送回賈吉，接著Giancarlo Stanton也加入開轟行列，掃出一發左外野方向2分砲，個人本季第14轟出爐，洋基一口氣將領先擴大為7：3，也奠定本場比賽勝基，終場就以4分之差擊敗巨人，收下4連勝。

Aaron Judge近期的手感超火燙，在5月他的打擊三圍為.355/.403/.617，敲出12發全壘打和12支二壘安打，單月並敲出23分打點。進入到6月份後，Aaron Judge目前的表現更為可怕，昨日比賽Judge單場雙響砲，個人單季全壘打數來到20支，今日他首局就再度開砲，個人全壘打數來到21轟，目前獨居大聯盟之冠。
 


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