「法官」Aaron Judge手感真夠燙！聯手Stanton開轟　洋基7：3巨人

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巨人今天推派陣中王牌投手Logan Webb先發，至於洋基則推派Cody Poteet迎戰。1局上班Aaron Judge首次上來打擊，面對到對方的王牌投手Webb，在滿球數情況下，Judge鎖定一顆變化球，一棒扛出左外野大牆，是一發2分砲，本季第21轟出爐，幫助洋基開局就取得2：0領先。
3局上洋基靠著Juan Soto高飛犧牲打再下一城，而賈吉第2個打席等了2顆外角壞球後，就遭到對方敬遠，接著Alex Verdugo敲出適時安打，洋基3局打完展現不俗的得分效率，攻下4分。
3局下巨人發起反擊，Casey Schmitt敲出一發2分砲，將比分差追近至2分。5局下巨人又有攻勢，Heliot Ramos敲出安打後並再靠著失誤站上二壘，隨後Brett Wisely又敲安帶有打點，巨人追近至僅剩1分差。
8局上洋基怪力男Stanton也開轟 個人本季第14轟出爐
比賽來到8局上，洋基再度發起攻勢，2出局後Aaron Judge敲出一壘安打，下一棒Verdugo敲出三壘安打送回賈吉，接著Giancarlo Stanton也加入開轟行列，掃出一發左外野方向2分砲，個人本季第14轟出爐，洋基一口氣將領先擴大為7：3，也奠定本場比賽勝基，終場就以4分之差擊敗巨人，收下4連勝。
Aaron Judge近期的手感超火燙，在5月他的打擊三圍為.355/.403/.617，敲出12發全壘打和12支二壘安打，單月並敲出23分打點。進入到6月份後，Aaron Judge目前的表現更為可怕，昨日比賽Judge單場雙響砲，個人單季全壘打數來到20支，今日他首局就再度開砲，個人全壘打數來到21轟，目前獨居大聯盟之冠。