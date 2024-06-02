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台南Josh又來新莊了！富邦悍將「友好市集」主題日　端午熱鬧擺攤

▲富邦悍將在6月10日舉行「友好市集」主題日，超過20個攤位來到新莊棒球場，「棒球YouTuber」台南Josh也將來到友好市集設攤。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將在6月10日舉行「友好市集」主題日，超過20個攤位來到新莊棒球場，「棒球YouTuber」台南Josh也將來到友好市集設攤。（圖／富邦悍將提供）

記者林之越/綜合報導

端午佳節何處去？就來新莊城堡逛市集為悍將加油吧！富邦悍將「友好市集」主題日在6月10日（一）端午節當天登場，超過20個攤位來到新莊棒球場，打造大型市集聚落，要讓大家有吃有玩還有拿，其中「棒球YouTuber」台南Josh也將來到友好市集設攤，與悍將家人們舉辦近距離互動簽書見面會，另外電影《我想和你在一起》主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫也將來到新莊棒球場，和悍將家人們一起同樂！

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超過20個市集攤位　暈船系YouTuber參戰

端午連假的最後一天，新莊城堡「友好市集」逛起來，各式各樣風格類型的攤位等你來體驗，包括手作小物、造型汽球、植物盆栽、水晶飾品、果乾農產以及各式美食場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演，超過20個市集攤位讓你逛到滿載而歸！

另外悍將家人最友好的暈船好朋友「棒球YouTuber」台南Josh，也會帶著新書來到友好市集與大家分享，並將舉辦簽書見面會，當日購買JOSH新書，還可以獲得悍將APP點數10點，歡迎大家帶著新書來給Josh過火加持！

免費兌換專屬香包　熱鬧過端午

初夏的愛戀從逛「友好市集」開始，要和大家分享一部青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》即將在 7 月 5 日上映，主演演員林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫將來到新莊棒球場獻出開球初體驗讓我們一起感受青春的美好吧！

而端午節當天，更不能少了香包來過節，主題日限定「有好工藝-端午香包手作體驗」，只要透過悍將APP兌換體驗資格，將可體驗製作悍將專屬香包主題日進場的球迷朋友，還可以獲得Tempo抗菌倍護乾+濕MINI隨手包一份，數量有限，送完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方網站查詢。

 

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