台南Josh又來新莊了！富邦悍將「友好市集」主題日　端午熱鬧擺攤

端午佳節何處去？就來新莊城堡逛市集為悍將加油吧！富邦悍將「
友好市集」主題日在6月10日（一）端午節當天登場，超過20個 攤位來到新莊棒球場，打造大型市集聚落， 要讓大家有吃有玩還有拿，其中「棒球YouTuber」台南Jo sh也將來到友好市集設攤， 與悍將家人們舉辦近距離互動簽書見面會，另外電影《 我想和你在一起》主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、 席惟倫也將來到新莊棒球場，和悍將家人們一起同樂！
超過20個市集攤位 暈船系YouTuber參戰
端午連假的最後一天，新莊城堡「友好市集」逛起來，
各式各樣風格類型的攤位等你來體驗，包括手作小物、造型汽球、 植物盆栽、水晶飾品、果乾農產以及各式美食， 場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演，超過20個市集攤位讓 你逛到滿載而歸！
另外悍將家人最友好的暈船好朋友「棒球YouTuber」台南J
osh，也會帶著新書來到友好市集與大家分享， 並將舉辦簽書見面會，當日購買JOSH新書，還可以獲得悍將AP P點數10點，歡迎大家帶著新書來給Josh過火加持！
免費兌換專屬香包 熱鬧過端午
初夏的愛戀從逛「友好市集」開始，
要和大家分享一部青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》即將在 7 月 5 日上映，主演演員林映彤、黃宏軒、涂善存、 席惟倫將來到新莊棒球場獻出開球初體驗， 讓我們一起感受青春的美好吧！
而端午節當天，更不能少了香包來過節，主題日限定「有好工藝-端
午香包手作體驗」，只要透過悍將APP兌換體驗資格， 將可體驗製作悍將專屬香包。主題日進場的球迷朋友，還可以獲得T empo抗菌倍護乾+濕MINI隨手包一份，數量有限， 送完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方網站查詢。
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