台南Josh又來新莊了！富邦悍將「友好市集」主題日　端午熱鬧擺攤

我是廣告 請繼續往下閱讀

端午佳節何處去？就來新莊城堡逛市集為悍將加油吧！富邦悍將「友好市集」，打造大型市集聚落，要讓大家有吃有玩還有拿，其中，另外電影《我想和你在一起》主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫也將來到新莊棒球場，和悍將家人們一起同樂！端午連假的最後一天，新莊城堡「友好市集」逛起來，各式各樣風格類型的攤位等你來體驗，包括場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演，另外悍將家人最友好的，當日購買JOSH新書，還可以獲得悍將APP點數10點，歡迎大家帶著新書來給Josh過火加持！初夏的愛戀從逛「友好市集」開始，要和大家分享一部青春愛情喜劇電影《我想和你在一起》即將在 7月 5 日上映，讓我們一起感受青春的美好吧！而端午節當天，更不能少了香包來過節，主題日限定「有好工藝-端午香包手作體驗」，只要，數量有限，送完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方網站查詢。