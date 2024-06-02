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「賽的迫降」再襲！北韓再飄「糞便氣球」　韓國一晚攔截600個

▲北韓自1日晚間開始施放裝有穢物和垃圾的氣球，截至2日上午，韓國軍方已截獲600多個氣球。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓自1日晚間開始施放裝有穢物和垃圾的氣球，截至2日上午，韓國軍方已截獲600多個氣球。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近期北韓（朝鮮）軍事動作頻頻，繼5月底軍事偵察衛星發射失敗後，先向韓國上空施放260個裝有穢物、菸蒂、垃圾的「糞便氣球」，接著又試射短程彈道飛彈，並干擾南韓西部海域GPS。1日又趁著颳起北風的絕佳機會，再向韓國施放600個「糞便氣球」。韓國預計在2日下午召開國家安全會議，商討針對北韓的報復措施，考慮重啟向北韓播放心戰廣播。

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根據《韓聯社》報導，據韓國聯合參謀本部消息指出，北韓從1日晚間8時起，向韓國上空施放氣球，氣球從北南下，於晚間8時45分左右開始越過軍事分界線（MDL），截至今（2）日上午為止，在首爾市、京畿道、仁川等地共發現600多個氣球。這次遠遠超過前一次施放的數量，兩次合計共施放900多顆氣球。

軍方表示，氣球底下懸掛著裝有菸蒂、廢紙、塑膠、穢物等垃圾的塑膠袋，和上次幾乎一樣。為了以防萬一，軍方此次也沒有採用空中擊落的方式來處理，而是採取降落時迅速回收這一安全的方式。

上月27日北韓軍事偵察衛星發射失敗後，便頻繁發起包括空投垃圾氣球等全方位挑釁。除了在28日至29日空飄260個糞便氣球外，北韓接連四天在西海北方界線（NLL）以北地區向韓方定位系統（GPS）發起電波干擾攻擊。上月30日，北韓還向東海發射18枚超大型多管火箭炮「KN-25」，進行武力示威。

韓國政府消息人士指出，韓國總統辦公室將於2日下午由安保室長張虎鎮召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會擴大會議，針對北韓連續兩度向韓國空飄糞便氣球的卑劣行為商討對策。

韓國統一部31日發佈政府立場文件對北韓警告稱，若北韓持續發起挑釁，韓方將決不會坐視不管，採取「北韓難以承受」的措施。

報導以韓國政府消息人士說法推測，若北韓持續進行類似低級挑釁，政府還將考慮加強對北韓心理戰，除了派發傳單之外，軍方不排除重啟設置在前線10餘處的廣播喇叭牆，向北韓播放「統戰廣播」，不僅強力放送韓國流行音樂（K-POP），廣播內容更會宣傳韓國民主制度的優越性、以及北韓金氏政權如何殘暴。

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