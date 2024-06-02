「賽的迫降」再襲！北韓再飄「糞便氣球」　韓國一晚攔截600個

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軍方表示，氣球底下懸掛著裝有菸蒂、廢紙、塑膠、穢物等垃圾的塑膠袋，和上次幾乎一樣。為了以防萬一，軍方此次也沒有採用空中擊落的方式來處理，而是採取降落時迅速回收這一安全的方式。
上月27日北韓軍事偵察衛星發射失敗後，便頻繁發起包括空投垃圾氣球等全方位挑釁。除了在28日至29日空飄260個糞便氣球外，北韓接連四天在西海北方界線（NLL）以北地區向韓方定位系統（GPS）發起電波干擾攻擊。上月30日，北韓還向東海發射18枚超大型多管火箭炮「KN-25」，進行武力示威。
韓國政府消息人士指出，韓國總統辦公室將於2日下午由安保室長張虎鎮召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會擴大會議，針對北韓連續兩度向韓國空飄糞便氣球的卑劣行為商討對策。
韓國統一部31日發佈政府立場文件對北韓警告稱，若北韓持續發起挑釁，韓方將決不會坐視不管，採取「北韓難以承受」的措施。
報導以韓國政府消息人士說法推測，若北韓持續進行類似低級挑釁，政府還將考慮加強對北韓心理戰，除了派發傳單之外，軍方不排除重啟設置在前線10餘處的廣播喇叭牆，向北韓播放「統戰廣播」，不僅強力放送韓國流行音樂（K-POP），廣播內容更會宣傳韓國民主制度的優越性、以及北韓金氏政權如何殘暴。