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黃仁勳人氣爆棚！簽名來者不拒全因1原因　直呼「當CEO是最簡單」

▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳為中職味全龍開球，並在93號球衣上簽名，留給球團珍藏。（圖／來自永靖的老園丁-魏應充臉書粉專）
▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳為中職味全龍開球，並在93號球衣上簽名，留給球團珍藏。（圖／來自永靖的老園丁-魏應充臉書粉專）

記者路皓惟/綜合報導

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳昨（1）日現身台北大巨蛋，為中職味全龍隊開球，引起全場歡呼，龍隊主帥葉君璋不僅親自出馬陪練投，還直呼想跟黃仁勳合照，球員們都爭相為「乾爹」送水，顯示「AI教父」的高人氣，而且黃仁勳對於粉絲要求簽名來者不拒，只因為想讓粉絲開心。

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來台之前，黃仁勳5月26日在奧克蘭運動家首次開球，穿上象徵輝達創辦年份（1993年）的93號球衣。昨晚他再次脫下招牌皮衣，穿上味全龍替他客製化的93號球衣，投出精準好球，負責蹲捕的林智勝還拿出手機自拍。值得一提的是，林智勝31號球衣正好呼應輝達成立31週年，別具意義。

身為中職史上最具身價的開球嘉賓，黃仁勳絲毫不馬虎，賽前特別進行約20分鐘的試投練習，龍隊教頭葉君璋親自出馬，在「給小葉調一下」後，黃仁勳精準的投球讓葉總頻頻點頭稱讚，現場氣氛相當歡樂。

魏應充在臉書粉專「來自永靖的老園丁-魏應充」發文表示，黃仁勳笑稱：「當CEO，這是最簡單的！」此外，黃仁勳也熱情與台灣球迷互動，儘管無法近距離接觸，但他仍努力為站在休息室通道上方的球迷們簽名。

黃仁勳認為簽名可以帶給別人歡喜，何樂而不為離開前，並且在93號球衣上簽名，留給味全球團珍藏。

週六味全龍在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，這場經典戲碼「龍象大戰」吸引了29688名觀眾到場，創下中職單場票房新高紀錄。

▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳身穿93球衣現身大巨蛋，為中職味全龍開球。（圖／記者葉政勳攝，2024.06.01）
▲「3兆男」輝達執行長黃仁勳身穿93球衣現身大巨蛋，為中職味全龍開球。（圖／記者葉政勳攝）

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