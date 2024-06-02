快訊／被孫安佐嗆偷雞摸狗 孫鵬終於回應：給我們一點時間處理
孫鵬、狄鶯獨子孫安佐今（2）日一早公開接受媒體訪問，說明在泰國擅闖民宅遭逮捕、被下蠱過程，為此和雙親關係陷入冰點的他，透露已經和母親狄鶯和解，但還是無法諒父親孫鵬在背後對他下符水等行為，「爸！拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種就直接跟我說！」對此，孫鵬透過經紀人回應：「請給我們一點時間和空間處理。」
記者楊穎軒／台北報導
孫鵬目前人在台東拍攝大愛電視台新劇《生命的麥田》，針對和老婆狄鶯又因為孫安佐的事情大吵，狄鶯放話要離婚，以及兒子希望任何事情能跟他坦白、溝通，稍早，經紀人轉述孫鵬回應：「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」
昨天下午，孫安佐拍影片控訴：「我爸偷在水裡放符水、對我下毒！」隨後解釋，孫鵬沒有經過他的同意，在他房間的桶裝水裡放符水，導致自己一喝水苦到不行，不滿孫鵬暗地裡對他做很多「滿boll shit（狗屎）」的事，「其實還有很多事情我不太想講，畢竟他還是我爸，所以爸！拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種你好歹直接跟我說嘛！」
至於狄鶯，孫安佐打臉媽媽所說，過去5年幫他的前女友阿乃洗內褲，以及從泰國返台後，帶他去北投宮廟去蠱，完全沒有這些事情，直言狄鶯在騙媒體，還有和孫鵬太溺愛他，不過目前已經和媽媽和解。