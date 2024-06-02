傳蘇媽將與黃仁勳見面！兩人曾與「這些大咖」同台留下歷史性一幕
「蘇媽」來了！超微執行長蘇姿丰昨（1）日搭乘私人飛機抵台，傳當她被媒體問及是否將與輝達執行長黃仁勳見面時，她面帶微笑簡短回應「將是一次很棒的會面」。若傳聞屬實，必將製造不少話題，不過，這並非兩人首次同台，過去曾在台積電首家美國廠上機儀式典禮上，與張忠謀、魏哲家、劉德音，以及美國總統拜登、蘋果庫克等人留下「歷史性的一幕」。
記者鄭妤安/台北報導
自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年「半導體女王」蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」。黃仁勳也將於今（2）日晚上7點，在台大綜合體育場進行「AI生態系」主題演講。
黃仁勳提早在5月26日晚間提前返台，一舉一動成為媒體關注焦點，不只被記者、粉絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，上週連續兩日甚至邀集台灣各大科技廠CEO齊聚。超微執行長蘇姿丰昨（1）日晚間搭乘私人飛機抵台，根據《中央社》報導，當「蘇媽」被問及是否將與黃仁勳見面時，她面帶微笑簡短回應「將是一次很棒的會面」，隨即上車趕往南港展覽館2館，停留約一個半小時才離開。
若兩人真的在台灣同台會面，必會製造不少話題，不過，這並非蘇媽與黃仁勳首次同台，早在2022年台積電首家美國廠上機儀式典禮，就曾一同創造了「歷史性的一幕」。當時，黃仁勳、蘇姿丰、台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音以及總裁魏哲家等全球半導體產業最具影響力的華人皆齊聚於美國亞利桑那州鳳凰城，為台積電美國晶圓廠的首批機台裝置到廠慶賀。
更驚人的是，同台的人還有美國總統拜登、美國商務部長雷蒙多等美國政府官員，以及作為客戶代表的蘋果CEO庫克（Tim Cook）、美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等人，聲勢浩大，場面相當經典。