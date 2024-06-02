湖人留住今年首輪籤！當年「AD交易案」的選秀權　最終選中了誰呢

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Wojnarowski指出，鵜鶘隊已經向湖人和NBA聯盟提交正式通知，他們選擇不要湖人今年的首輪17號籤，而是要拿走2025年的首輪選秀權。如此一來，湖人今年將拿回今年的首輪，另外他們還有次輪55順位的選秀權。
整理一下目前湖人2025-2031年首輪選秀權狀況，2025年的剛剛已經確認要給鵜鶘，2026年他們自己擁有，2027年給猶他爵士（前4順位保護），而2028-31的首輪他們都還握在手上。
根據NBA規則，球隊只能交易未來7年的選秀權，而且不能送走未來連續2年的首輪選秀權，因此湖人目前能用在交易得首輪只有2029年和2030年的，而且這兩年不能同時送出去。
不過，在今年選秀大會那一晚後，他們能交易的首輪選秀權就變成3個了，包括2024年第17順位選中的球員、2029年首輪選秀權和2031年首輪選秀權。
為什麼湖人的首輪選秀權會送給鵜鶘？
當年湖人為了交易來Anthony Davis，在2019年打包Lonzo Ball、Josh Hart、Brandon Ingram和3個首輪選秀權以及1個首輪互換權加上現金，與鵜鶘完成交易。當時還附帶條件，鵜鶘可以選擇要2024或2025的首輪選秀權。
那個這筆交易誰比較划算呢？在交易之後湖人在2020年奪冠，去年打進西區決賽，Davis仍然是聯盟中最頂尖的內線，他和湖人隊還有合約，看起來會長期留隊。而鵜鶘在那之後，則進入了重建，他們鴻運當頭在2019年抽到了狀元籤並選進了Zion Williamoson，不過這些人還沒有闖過首輪。從湖人得到的前兩個首輪他們分別選到了 De'Andre Hunter（2019年第4順位）和Dyson Daniels（2022年第8順位）。
不過這兩次選秀成果並不是很好，在2019年第4順位之後還有Darius Garland、Coby White、八村壘、Cameron Johnson、PJ Washington、Jordan Poole等目前發展比Hunter更好的球員，而且實際上他沒有在鵜鶘打過球（被向下交易了8號和17號籤），在隨後的兩筆交易中被送到了老鷹，並至今都在亞特蘭大發展。
而在2022年，Dyson Daniels作為首輪球員，前兩年發展一般，今年在增加時間後，慢慢看到成長幅度。不過在他後面的Jalen Williams已經是雷霆先發球員，溜馬的Andrew Nembhard則在今年季後賽大放異彩。