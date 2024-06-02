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快來抽顯卡！黃仁勳台大演講全球直播　輝達抽獎資訊一次看

▲輝達執行長黃仁勳在今(2)晚於台大演講，輝達官方確認將全球直播，並公布抽獎活動。圖為5月31日黃仁勳無預警出現台大校園。（圖／取自台大臉書）
▲輝達執行長黃仁勳在今(2)晚於台大演講，輝達官方確認將全球直播，並公布抽獎活動。圖為5月31日黃仁勳無預警出現台大校園。（圖／取自台大臉書）

國際中心顏得智／綜合報導

「AI教父」輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳5月底來台，準備參加6月4日開始舉行的COMPUTEX 2024台北國際電腦展，近一周在台走跳，再度颳起旋風，今(2)日晚間7時將在台灣大學體育館舉辦主題演講，輝達官方表示，這場演講將進行全球直播，並公布抽獎活動，民眾有機會抽得輝達顯卡。

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黃仁勳近一周在台與台灣科技大廠巨頭頻頻吃飯，也來到最愛的寧夏夜市享用街頭小吃，昨日更至台北大巨蛋現場，為中華職棒味全龍與中信兄弟的賽事開球，現場吸引29688位球迷入場，刷新中華職棒賽史最多進場觀看人數。

黃仁勳今晚7點將在台灣大學體育館的主題演講，許多台大學生因錯過報名時間感到扼腕，但聽老黃演講的機會人人都有，輝達台灣官方稍早在社群公布，今晚的演講將提供線上直播連結，歡迎大家鎖定線上直播一起共襄盛舉。

同時，輝達官方還公布抽獎活動資訊，只要在臉書指定貼文下方留言區互動，並加入#NVIDIAkeynote主題標籤，分享在演講過程中的最愛時刻，就有機會獲得執行長黃仁勳親筆簽名的海報或 RTX 4080 SUPER 顯示卡。

輝達所公布的抽獎活動方法如下：

1、在 NVIDIA Taiwan Facebook 上於指定 #NVIDIAkeynote 系列貼文留言分享你最愛的時刻。

2、在你的公開個人 Facebook 上發文分享任一 NVIDIA 執行長黃仁勳主題演講中 (包含 COMPUTEX 2024) 你最喜歡的時刻的照片，即可獲得額外抽獎機會。

3、在你的留言或貼文中加入 #NVIDIAkeynote 主題標籤。

4、關注 @NVIDIATaiwan 官方帳號，參加帳號必須設為公開才能符合活動資格，活動期間將會抽出 10 位得獎者送出簽名海報，與 1 位得獎者送出 GeForce RTX 4080 SUPER 顯示卡。

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