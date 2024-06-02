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艾力克斯愛兒高中畢業了！身高直逼184公分爸爸　正臉曝光帥翻

▲艾力克斯和李詠嫻的愛兒Ryder昨（1）日從台北美國學校高中畢業，身高直逼184公分的爸爸，高顏值引發關注。（圖／翻攝自艾力克斯臉書）
▲艾力克斯和李詠嫻的愛兒Ryder昨（1）日從台北美國學校高中畢業，身高直逼184公分的爸爸，高顏值引發關注。（圖／翻攝自艾力克斯臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

艾力克斯和李詠嫻結婚多年，感情甜蜜，兒子Ryder昨（1）日從台北美國學校高中畢業，夫妻倆在分別在社群上曬出一家四口參加畢業典禮的合照，兒子身高直逼184公分的爸爸，高顏值引發關注，艾力克斯更曬出兒子12年前剛上學時的照片。

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▲夫妻倆在分別在社群上曬出一家四口參加兒子Ryder畢業典禮的合照。（圖／翻攝自艾力克斯臉書）
艾力克斯在5月31日在臉書曬出兒子幼時的嫩照，忍不住感慨：「明天這一位男孩要高中畢業了！太快了」，只見兒子嬌小的身軀背著大書包，露出青澀笑容，模樣看起來十分可愛。昨日他也發文上傳一口四口的合照，一家人都擁有高顏值，洋溢著幸福氛圍，兒子也已經長得和爸爸差不多高，變得高大英俊。

艾力克斯也在內文以中、英文寫下：「哥哥畢業了！昨天照片上小學第一天，今天是高中的最後一天」，李詠嫻也發文寫下：「恭喜 Ryder 畢業了！我們為你非常開心和驕傲！」Ryder在畢業當天之前，整週學校都有活動，艾力克斯也曝光兒子在餐會時的照片，畫面十分催淚。

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▲艾力克斯在5月31日在臉書曬出兒子幼時的嫩照，小Ryder模樣可愛。（圖／翻攝自艾力克斯臉書）
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▲艾力克斯發文曬出照片，和老婆李詠嫻參加兒子Ryder的畢業餐會，現場氣氛感人。（圖／翻攝自艾力克斯臉書）
只見Ryder在台上拿著麥克風致詞，李詠嫻和艾力克斯在一旁陪著兒子，李詠嫻看著兒子的眼神滿是關愛，而艾力克斯則是感動到忍不住掩面淚崩，另一張照片，一家人更是緊緊相擁，貼文曝光後，不少網友都獻上祝福，「孩子很快就長大了，家長常有不捨的情懷」、「好可愛呀」。

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