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對決Djokovic時手機響！法國球員忘關靜音　「幽默動作」全場爆笑

▲5月初的義大利網球公開賽就發生這樣一件趣事，法國球員Corentin Moutet在對上世界球王Novak Djokovic的比賽中，放在個人位置上的手機響起，讓「喬帥」本人也啼笑皆非，也成為場邊有趣的花絮。（圖／美聯社／達志影像）
▲5月初的義大利網球公開賽就發生這樣一件趣事，法國球員Corentin Moutet在對上世界球王Novak Djokovic的比賽中，放在個人位置上的手機響起，讓「喬帥」本人也啼笑皆非，也成為場邊有趣的花絮。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

網球場上球員發球時有手機響，是相當讓人掃興的事，通常主審會指示觀眾暫時停用手機，但如果這個聲音來自於球員呢？在5月初的義大利網球公開賽就發生這樣一件趣事，法國球員Corentin Moutet在對上世界球王Novak Djokovic的比賽中，放在個人位置上的手機響起，讓「喬帥」本人也啼笑皆非，也成為場邊有趣的花絮。

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Moutet忘記關靜音　Djokovic笑出來

在該站男單比賽第二輪賽事，打到第2盤，雙方比分接近，Moutet準備發球時，突然出現手機鈴聲，坎波中央球場的所有人都在尋找聲音的來源。Moutet一開始還以為是觀眾的，後來他突然意識到是他自己的手機在發出聲響。

很快觀眾席發出爆笑聲，連Djokovic都傻眼笑了出來，Moutet迅速跑到自己的休息區上，將電話關靜音，但在此之前後者還很有戲的做出假裝聽電話的動作，引起更大的笑聲，比賽很快繼續進行。

更有意思的是球迷在網路上對此的回應：「警報:即將對決Djokovic」、「老婆打電話來看今晚會不會比較晚回家」、「他可能以為Djokovic會在8點前結束比賽，但沒有」。

球員比賽中手機響　12年前也發生過

Djokovic該場比賽打得很順，他不受這件有趣花絮的干擾，在連贏5局拿下第一盤後，他在第二盤中僅輸1局，最終以6：3、6：1獲勝晉級。

但更有趣的是，這樣的事情在12年前發生過，而且也是法國球員，當時在瑞典巴斯塔德， Alize Cornet在面對Caroline Wozniacki，比賽進行到賽點，她的電話響了，在發球的Wozniacki被逗笑，Cornet也不好意思的趕緊去處理，比賽恢復進行。



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