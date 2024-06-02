找工作太難！1500萬中國民眾「蜂擁」當網路直播主　恐98%難溫飽

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畢業生人數每年都在增加，而每屆畢業生都會面臨就業問題。開放數據中國在2月根據網路最新數據作出推測，2023年失業人數，可能達到近6000萬人。
在畢業季前夕，中國人力資源與社會安全部公示擬增19個新職業，備受矚目的是，除了雲端智慧維運員、生成是人工智慧系統應用員等科技相關職業之外，「網路主播」也在列，引起相關討論。有中國媒體報導指出，這也為主播「正名」有助於社會消除「不務正業」的職業偏見。
《美國之音》報導指出，對於網路直播被列為新職業，有網友諷刺表示，「失業率下降了」、「提升就業率」。
中國部落客「財經姊姊」更發文稱，「以後沒有失業的了”，如果網絡主播也算職業的話，中國就業率可以穩定在100%。」
不過投入流量經濟的中國民眾人數眾多。據《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》，截至2023年12月，中國全網短影音帳號達15.5億個，有1508萬人將直播當成主業，平均每100人就有1人是職業主播。
不過隨著越來越多的年輕人把直播當成主業，直播市場行情的真實情況究竟如何呢？
中國科學院大學經管學院教授呂本富撰文分析，認為若能將如此龐大的體量加以規範引導，將成為中國推動數位經濟、助力農民致富的重要力量。
但他也表示，自2022年以來，主播群體呈現高學歷化、年輕化、職業化趨勢。其中18至29歲年齡段主播占總體的64.2%，很多人一畢業就開始做直播，其中95.2%的人月收入不到5000人民幣（約台幣2.24萬元），月入10萬人民幣（約台幣45萬元）以上的僅佔0.4%。
換句話說，這種2%主播賺走80%錢財的新型「28定律」讓剩下98%主播不僅溫飽成問題，也可能讓年輕人錯過關鍵的職業成長期間，虛耗時光。
曾在上海擔任企業媒體公關多年的Jerry向《美國之音》表示，品牌方在淘寶平台做美妝直播帶貨，以前直播六小時，業績至少進帳2至3萬人民幣，光戴獲獎金月入至少3萬人民幣，但現在賣不動了，業績只剩1/3，收入也減半，究其原因，還是經濟情勢。
Jerry也觀察到，中國年輕人抱持好高騖遠或躺平心態，不想苦幹實幹工作，工作態度大不如上一世代，看著網路主播賺錢快，一窩蜂往裡跳。
他指出，剛出社會的年輕人平均月薪4000至5000人民幣，抖音刷流量1人能賺8毛，若直播打賞拿到虛擬禮物「嘉年華」，價值達3000人民幣，與平台分潤，確實比一般工作容易賺錢。
但Jerry後續補充稱，自美中貿易戰開打以來，中國經濟每況愈下，直播帶貨業績不好，主播收入大減，大家以為當網紅能賺錢，但賺錢機會早就沒了，平台才是最後贏家。整體而言，他並不看好中國直播產業的未來發展。