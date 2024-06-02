中國防長稱「膽敢分裂必粉身碎骨、自取滅亡」 總統府回應了
中國國防部長董軍今（2）日在新加坡香格里拉對話會議中發表言說時，竟稱稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。對此總統府回應指出，中國曲解台灣政府立場甚至威脅動武，不允許台灣派代表於香格里拉表達意見，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，非理性言論更無法獲得國際認同。
記者陳威叡／台北報導
針對中國官員在香格里拉對話言論，總統府發言人李問表示，中國在香格里拉對話曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見。此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。
李問強調，台灣一貫性的政策立場，致力於維持台海現狀，作為國際社會負責任的成員，台灣將竭力於維護台海的和平穩定。中國近日單邊發起軍事演習挑釁行為，這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀更是挑戰既有國際秩序。台灣將持續與理念相近民主國家維繫信任關係，並且感謝國際社會持續關注台海和平穩定。
李問表示，總統賴清德多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，並呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。