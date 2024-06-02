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打造新世代中華男籃！游艾喆、陳將双入列　義教頭圖奇列三大目標

▲中華籃協邀請28位新生代好手培訓，打造新世代中華男籃，提升年輕球員的能力。（圖／籃協提供）
▲中華籃協邀請28位新生代好手培訓，打造新世代中華男籃，提升年輕球員的能力。（圖／籃協提供）

記者路皓惟/綜合報導

中華民國籃球協會於6月1日在新北市黎明技術學院展開為期9天的菁英潛力男子籃球培訓計劃，旨在建構下一個世代的中華男籃。本次培訓計劃分成兩個階段，由義大利籍教練Gianluca Tucci（圖奇）統籌安排，並邀請國內外大專院校頂尖的教練及好手共同參與，28人培訓名單包括游艾喆、陳將双、宋昕澔、張俊生等好手，期待全面提升年輕球員的能力。

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教練Tucci表示，非常感謝中華民國籃球協會的籌備工作，很榮幸能有這個機會進行大專菁英潛力選手培訓計畫。參加的選手來自UBA的好手，以及台灣旅外球員，期望能在這次的集訓中，除了建立基礎攻守體系，與台灣大專教練共同開發出訓練系統外，還能更瞭解台灣優秀選手的特質。

Tucci提到，這次集訓的主軸是NEXT，代表Future，未來的發展，意味著我們開始為國家隊的未來進行規劃與準備。NEXT也代表了下一代，目標是培育更多年輕世代的優秀選手，銜接國家隊。Tucci勉勵所有參加集訓的選手，NEXT也代表自己，希望每位選手都能持續強化自己，成就更好的未來。

菁英潛力選手培訓計畫在第一階段集訓完成後，將擇優錄取表現最佳的16人進入8月中旬的第二階段集訓，並參加跨聯盟籃球邀請賽作為最後的成果驗收。

菁英潛力培訓計畫目標 Goals from Coach Tucci

  1. 提升年輕球員的能力
  2. 植入新的技術與戰術體系
  3. 與教練們分享理念
活動時間： 6月1日（六）至6月9日（日）

訓練地點： 新北市黎明技術學院

隊職員名單

總教練：Gianluca TUCCI
球隊翻譯：董晉嘉
助理教練：陳子威、劉孟竹、楊哲宜
技術與技能教練：盧譽誠、葛記豪、黃柏偉
體能教練：黃冠為、吳秉謙
防護員：劉芃顥、吳佳澤
球隊經理：楊勝凱

28人培訓名單：
游艾喆（政治大學 NCCU）、陳力生（國立體育大學 NTSU）、余維豪（台灣藝術大學 NTUA）、王鈞聖（虎尾科技大學 NFU）、魏芃禾（台灣師範大學 NTNU）、宋昕澔（政治大學 NCCU）、潘建宏（輔仁大學 FJCU）、李盛新（世新大學 SHU）、林韋愷（台灣師範大學 NTNU）、陳將双（世新大學 SHU）、張俊生（世新大學 SHU）、楊皓祥（健行科技大學 UCH）、傅友（旅外 US）、黃宙騏（旅外 US）、劉丞勳（健行科技大學 UCH）、江均（輔仁大學 FJCU）、喬納森（台灣藝術大學 NTUA）、張佑齊（黎明技術學院 LIT）、劉建平（虎尾科技大學 NFU）、王凱裕（政治大學 NCCU）、金秉昱（旅外 Canada）、謝銘駿（HBL）、吳志鍇（政治大學 NCCU）、黃偉程（國立體育大學 NTSU）、史魯齊（健行科技大學 UCH）、郭俊言（台灣體育大學 NTUS）、胡晉豪（國立體育大學 NTSU）、王晟霖（黎明技術學院 LIT）

▲菁英潛力選手培訓分兩個階段，由義大利籍教練Gianluca Tucci（圖奇）統籌安排，將擇優錄取表現最佳的16人進入8月中旬的第二階段集訓。（圖／籃協提供）
▲菁英潛力選手培訓分兩個階段，由義大利籍教練Gianluca Tucci（圖奇）統籌安排，將擇優錄取表現最佳的16人進入8月中旬的第二階段集訓。（圖／籃協提供）

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