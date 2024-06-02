北韓空飄氣球屎袋力量驚人！韓國汽車玻璃竟當場被砸破
北韓近日針對韓國施放大量的空飄氣球，並綁上含有各種穢物以及垃圾的塑膠袋。根據韓國軍方統計，截止至今(2)日下午1時，數量已突破千顆，悲劇的是，有韓國民眾的車輛不僅被落下的空飄屎袋氣球砸中，前擋風玻璃更是當場遭砸破。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部2日稍早公布最新數據，北韓從1日晚間8時起放飛攜帶裝有各種穢物和垃圾的氣球，氣球從北南下，於昨晚8時45分許開始越過軍事分界線。截至2日下午1時，韓國軍方在首爾、京畿道、忠清道和慶尚北道等地區查獲720多個氣球。
連同上月28日至29日的260個垃圾、糞便氣球，此次北韓空飄氣球戰已丟出了上千顆氣球，規模實屬罕見。
報導提到，這些由北韓空飄的氣球長約三到四公尺，氣球下方懸掛塑膠袋，袋內裝有各種穢物與垃圾，部分綑綁氣球和塑膠袋的繩子尚有計時器和起爆裝置，但沒有發現傳單，目前韓國軍方並未從空中就擊落氣球，選擇採取落地後回收的方式，也尚未發現任何生化汙染物。
值得注意的是，這些空飄屎袋氣球的威力不容小覷，今日包含韓國大型論壇theqoo、dcinside以及社群平台X上有許多網友公布數張車輛被空飄氣球屎袋砸壞的畫面，可看到屎袋硬生生地將車輛前擋風玻璃砸碎，韓國警方立即包圍現場，拉起封鎖線，以防民眾接近。