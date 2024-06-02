孫安佐開撕家人後喊提告！IG發文吐心聲：一起來就得面對這一切
星二代孫安佐近期頻登娛樂版面，不僅跑到泰國被爆呼麻，還擅闖民宅露下體，引起外界一片譁然，事後母親狄鶯疑似為了平息風波，向外界表明兒子中邪，不過孫安佐不買單，昨（1）日開直播表示自己早就把邪給破了，還爆料老爸孫鵬讓他喝符水，怒控孫鵬對他「下毒」。而今（2）日上午，孫安佐現身受訪，稍早也在IG貼文吐露心聲，表示要對不實報導與部分網友提告。
記者施以慧／綜合報導
孫安佐發文坦言：「早上一起來，就得面對這一切，是能多好看。再說我嗑藥、吃鎮定劑，我們法院見。」疑似對外界的報導和輿論相當不滿，粉絲也表達關心，「不用再回應任何質疑、關他們屁事」、「不要理會那些自以為了解的酸民」、「拜託大家不要在逼迫他了」、「祈願安佐早日完全康復。」
近期孫安佐還時常關注各家媒體發的新聞，也持續表態外界的猜測都不是事實，希望大家別再討論，也頻頻表態會對媒體提告；而談到家人的問題，回顧今（2）日上午的記者會，孫安佐受訪時坦承自己已和媽媽狄鶯和解，不過談及孫鵬時，他依舊砲火猛開：「拜託不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。」明顯對孫鵬仍有敵意。
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