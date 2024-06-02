黃仁勳身價破3兆！在台灣紅翻天「美國人卻不認識」 一票揭原因
AI在近年成為全球關注焦點，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳更成為「AI教父」，身價隨著股價突破1千億美元（約新台幣3兆），他更將在今（2）晚於台大進行Computex主題演講，在台灣成為家喻戶曉的人物。不過就有鄉民發現，美國擁有3千萬追蹤者的新聞粉專，下面竟有一大票美國網友喊「不認識黃仁勳與輝達」，反差的現況也讓台灣人感到意外。
記者潘毅／綜合報導
「好多美國人不認識黃仁勳的八卦？」一位鄉民在論壇PTT上發起討論，提到在IG上擁有3831萬追蹤者的媒體「pubity」，近期發起黃仁勳身價話題，表示NVIDIA市值已經超越「亞馬遜和特斯拉」之總和，成長相當驚人。
不過貼文下方，卻出現一大票美國網友直呼「馬斯克跟貝佐斯有聽過，不過沒聽過Jensen」、「難道只有我沒聽過NVIDIA嗎」，但也有部分網友表示：「只要是電腦玩家，都會知道NVIDIA，因為它很重要」。
貼文曝光後，也引出大批台灣網友坦言，「很正常啊，你問我現在聯發科董事長是誰，我也答不出來」、「現任微軟CEO是誰，我不信你不查能知道」、「Google現任CEO還是印度人更少人知道」、「美國一大堆國際企業，資訊爆炸的年代很正常」、「只有賈伯斯、祖克柏、馬斯克這種規格外又高調的企業家，才會眾人皆知吧」、「輝達是這兩年因為AI迅速起，一般民眾不清楚很正常的」、「在台灣紅到人竟皆知，主要還是因為老黃有台灣血統」。