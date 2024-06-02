王一博成「視帝遺珠」！白玉蘭獎爆爭議 陸媒分析原因遭粉絲開砲
大陸第29屆上海電視屆白玉蘭獎於日前公布入圍名單，然而最佳男主角的獎項卻爆發爭議，起因是飾演《追風者》男主角的王一博沒被提名，成為遺珠，但戲份少於他的王陽卻順利入圍，讓粉絲難以接受，紛紛湧入官方微博追問，要求主辦方給出合理解釋，然而陸媒出面分析了原因，還表示「攻擊謾罵」於事無補，讓網友全炸鍋了！
記者施以慧／綜合報導
白玉蘭獎入圍名單公布後，以諜戰為題材的電視劇《追風者》收穫不少獎項，包含最佳電視劇、最佳導演、最佳攝影、最佳美術，其中最佳男主角的獎項由王陽拿下。但多數粉絲認為《追風者》的第一男主角應該是王一博，但卻由王陽入圍，讓網友痛批：「欺負年輕男演員」、「王一博工具人」、「給男配角報名男主角獎項本來就不合理」、「王陽都能提，王一博就更該提。」
對此，陸媒也分析王一博慘變遺珠的原因，坦言王陽入圍最佳男主角，並未違反白玉蘭獎的評選規則。並表示王陽在劇中與王一博飾演的角色是2個階層，戲劇呈現了兩個角色互補與不可或缺，符合提名規則，「評審不評判番位，只以該名演員在劇中的表現作為衡量準則。」
報導也進一步評論，認為討論該以「文藝」為先，拿出「陰謀論」的洗版方式，甚至攻擊謾罵，於事無補，不過網友不願買單，還直接開砲：「好的，希望你工作上也遇到這事」、「客觀提名，粉絲不會這麽氣」、「好，你以後工資獎金都是同事的，你一分錢也沒有。」