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王一博成「視帝遺珠」！白玉蘭獎爆爭議　陸媒分析原因遭粉絲開砲

▲在日前公布的白玉蘭獎入圍名單中，飾演《追風者》男主角的王一博成為遺珠，反而是第2男主角被提名視帝，而陸媒分析出的原因也讓粉絲無法接受。（圖／翻攝自官方微博）
▲在日前公布的白玉蘭獎入圍名單中，飾演《追風者》男主角的王一博成為遺珠，反而是第2男主角被提名視帝，而陸媒分析出的原因也讓粉絲無法接受。（圖／翻攝自官方微博）

記者施以慧／綜合報導

大陸第29屆上海電視屆白玉蘭獎於日前公布入圍名單，然而最佳男主角的獎項卻爆發爭議，起因是飾演《追風者》男主角的王一博沒被提名，成為遺珠，但戲份少於他的王陽卻順利入圍，讓粉絲難以接受，紛紛湧入官方微博追問，要求主辦方給出合理解釋，然而陸媒出面分析了原因，還表示「攻擊謾罵」於事無補，讓網友全炸鍋了！

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白玉蘭獎入圍名單公布後，以諜戰為題材的電視劇《追風者》收穫不少獎項，包含最佳電視劇、最佳導演、最佳攝影、最佳美術，其中最佳男主角的獎項由王陽拿下。但多數粉絲認為《追風者》的第一男主角應該是王一博，但卻由王陽入圍，讓網友痛批：「欺負年輕男演員」、「王一博工具人」、「給男配角報名男主角獎項本來就不合理」、「王陽都能提，王一博就更該提。」

▲對於王陽（右）獲得提名，粉絲相當不滿，認為王一博（左）才是男主角，對於陸媒的解釋，更是無情開砲：
▲對於王陽（右）獲得提名，粉絲相當不滿，認為王一博（左）才是男主角，對於陸媒的解釋，更是無情開砲：「希望你工作上也遇到這事。」（圖／翻攝自官方微博）
對此，陸媒也分析王一博慘變遺珠的原因，坦言王陽入圍最佳男主角，並未違反白玉蘭獎的評選規則。並表示王陽在劇中與王一博飾演的角色是2個階層，戲劇呈現了兩個角色互補與不可或缺，符合提名規則，「評審不評判番位，只以該名演員在劇中的表現作為衡量準則。」

報導也進一步評論，認為討論該以「文藝」為先，拿出「陰謀論」的洗版方式，甚至攻擊謾罵，於事無補，不過網友不願買單，還直接開砲：「好的，希望你工作上也遇到這事」、「客觀提名，粉絲不會這麽氣」、「好，你以後工資獎金都是同事的，你一分錢也沒有。」

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