iPhone「備忘錄」超強功能曝光　萬人共鳴：好扯！原來大家都一樣

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iPhone備忘錄因為可以加密上鎖，如果要開啟備忘錄看裡面的內容，需輸入密碼或用人臉辨識，因此有不少用戶會把備忘錄拿來存放帳號、密碼。網友貼出此則貼文後，引發大量共鳴，驚呼「以為只有我這樣」、「原來大家都有」、「好扯，原來大家都一樣」。
🟡上鎖備忘錄操作路徑：
1開啟「備忘錄」，點選要鎖定的備忘錄。
2點一下右上有三點點的「更多」按鈕，然後按下「鎖定」。
3按照出現的提示選擇「使用 iPhone 密碼」或「製作密碼」。如果選擇製作備忘錄密碼，還需要設定密碼提示。
4如果裝置支援 Face ID 或 Touch ID，請啟用該功能即可完成。
此外，還有人提供進階加碼方式，像是帳號會用xx代替數字，擔心有一天記事本被外流。還有人會使用LINE 的Keep來紀錄。而資料夾的命名則是千奇百怪，有人用「歡迎光臨」、「重要的」，就連回家路線也會紀錄在手機內。
另有網友在留言中建議，可以開啟手機內建的「密碼」功能，讓管理帳號密碼變得非常方便，如果經常需要到不同的網站，當前往某個網站登入頁面時，如果之前已儲存了該網站的帳號及密碼，會自動彈出提示，可以省下不少時間，安全性也較高。