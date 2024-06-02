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iPhone「備忘錄」超強功能曝光　萬人共鳴：好扯！原來大家都一樣

▲iPhone 內建的備忘錄可以另外上鎖，因此成為不少民眾管理帳密的方式。（圖／記者周淑萍攝）　
▲iPhone 內建的備忘錄可以另外上鎖，因此成為不少民眾管理帳密的方式。（圖／記者周淑萍攝）　

記者周淑萍/綜合報導

在數位的時代裡，網購、社群平台、電子信箱等不同平台需要各式帳號密碼，記憶力再好也難免會忘記某一組帳密，該如何管理大量的帳號密碼？就有網友在「Threads」平台上分享自己iPhone備忘錄的截圖，將所有帳號、密碼，逐一記錄在內建的備忘錄裡並上鎖，讓自己在忘記帳號密碼時，打開就能快速找到，該則貼文掀起大票網友共鳴，不少人認了「我也是這樣」。

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你都是怎麼管理各種帳號密碼，近日在Threads上有網友發文問「是不是每個iPhone使用者，都有一個備忘錄長這樣？」，該篇發文附上一張截圖，標題顯示「所有帳密」的備忘錄資料夾，將所有帳密一次記錄在該備忘錄的資料夾中，如果忘記帳密，就能直接到備忘錄裡面查詢。

iPhone備忘錄因為可以加密上鎖，如果要開啟備忘錄看裡面的內容，需輸入密碼或用人臉辨識，因此有不少用戶會把備忘錄拿來存放帳號、密碼。網友貼出此則貼文後，引發大量共鳴，驚呼「以為只有我這樣」、「原來大家都有」、「好扯，原來大家都一樣」。

▲iPhone 備忘錄。（圖／翻攝官網）
▲iPhone 備忘錄可以替特定的資料夾上鎖。（圖／翻攝官網）
🟡上鎖備忘錄操作路徑：

1開啟「備忘錄」，點選要鎖定的備忘錄。

2點一下右上有三點點的「更多」按鈕，然後按下「鎖定」。

3按照出現的提示選擇「使用 iPhone 密碼」或「製作密碼」。如果選擇製作備忘錄密碼，還需要設定密碼提示。

4如果裝置支援 Face ID 或 Touch ID，請啟用該功能即可完成。

此外，還有人提供進階加碼方式，像是帳號會用xx代替數字，擔心有一天記事本被外流。還有人會使用LINE 的Keep來紀錄。而資料夾的命名則是千奇百怪，有人用「歡迎光臨」、「重要的」，就連回家路線也會紀錄在手機內。

另有網友在留言中建議，可以開啟手機內建的「密碼」功能，讓管理帳號密碼變得非常方便，如果經常需要到不同的網站，當前往某個網站登入頁面時，如果之前已儲存了該網站的帳號及密碼，會自動彈出提示，可以省下不少時間，安全性也較高。

▲據外媒報導，iOS 18 會在「備忘錄」內加入錄音、計算機等實用性功能。（圖／翻攝官網）
▲iPhone「備忘錄」是不少民眾管理帳號密碼的方式。（圖／翻攝官網）

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