傅崐萁放話花東三案一定過 中研院學者轟：要硬幹絕對上街反對！
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日在花蓮出席活動時，向民眾預告包括「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，在7月16日本會期結束前一定通過，對此長期關注台灣山岳的中研院學者吳雲天今（2）日表示，無關藍綠、就事論事，坦言對於花東三案硬幹非常感冒，痛批這種人定勝天的白癡思維，更質疑國民黨智庫在幹嘛，「若花蓮王要硬幹，我絕對上街反對！」
記者陳威叡／台北報導
傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，因未考量可行性評估結果、環評審議程序所需時程並以10年為限，除遭轟是超過2兆元的錢坑法案外，更是政治凌駕專業的粗暴立法。但傅崐萁昨日則向花蓮鄉親允諾，在在7月16日本會期結束前一定通過。
對此吳雲天表示，無關藍綠，自己藍綠兩邊好友都不少，就事論事，坦言對於花東三案硬幹非常感冒，尤其貫穿中央山脈的國六延伸案，對整個台灣有何益處？這麼大的一筆錢，為什麼不投注鼓勵生育政策或挹注健保勞保？
吳雲天痛批，人定勝天的白癡思維，選上立委就以為自己多偉大，花蓮才剛大地震完，太魯閣現在多麼恐怖，質疑國民黨的智庫在幹嘛啊？台灣的未來豈是幾個立委喊爽的，莫名奇妙，若花蓮王要硬幹，自己絕對上街反對，「2026的九合一大選等著看！」