快訊／雨勢過大！樂天桃猿、台鋼雄鷹之戰確定保留 延至6月30日
台灣南北兩地都降下大雨，先是統一7-ELEVEn獅、富邦悍將在新莊棒球場的比賽，由於北部雨勢較大，在下午就提前確定延賽，並將改至6月29日補賽。晚間在澄清湖球場的樂天桃猿、台鋼雄鷹之戰，雖然順利開打，但3局上結束時，也因為澄清湖球場雨勢轉大，而被迫暫停。在暫停約1小時後，現場雨勢未見轉小，於是宣佈保留比賽，本場賽事將移至6/30（日）17：05，原場地澄清湖棒球場進行補賽。
記者林之越/綜合報導
本場比賽樂天先發派出魔神樂，而台鋼則由小野寺賢人應戰。首局梁家榮、朱育賢在兩出局後接力敲出安打，但林泓育敲出內野高飛球遭到接殺，留下一、二壘殘壘。
1局下，洋砲魔鷹首打席就棒打魔神樂，將打席第1顆球敲出右外野全壘打大牆，而這發陽春砲也幫助台鋼1：0先馳得點。另外，這也是魔鷹個人本季第9轟，追平停滯已久的統一獅林安可，目前2人並列中職全壘打王。
兩隊先發在2局都繳出三上三下，小野寺賢人在3局上讓林政華、林立都擊出高飛球，遭到接殺出局。當局第3名打者陳晨威則是打出二遊間滾地球，在一壘前遭到刺殺。隨後，因為澄清湖球場雨勢轉大，裁判宣布比賽暫停。
中職官方公告：
【6月2日一軍例行賽延賽公告】
原訂2024/6/2（日）17：05 [一軍例行賽編號135場] 樂天桃猿 (澄清湖) 台鋼雄鷹賽事：比賽進行到三局上結束，受到雨勢影響，無法進行比賽，形成保留比賽，本場賽事將移至6/30（日）17：05，原場地澄清湖棒球場進行補賽，特此公告。