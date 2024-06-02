全聯「隱藏折扣時段」曝光！婆媽狂搬整車全8折：不買對不起自己
知名賣場全聯福利中心遍佈全台灣，只要有什麼優惠活動，總會掀起精打細算的婆媽們關注。近期就有常客分享消費經歷，發現自己在隱藏折扣時段」，讓許多婆媽眼睛為之一亮，並紛紛跟上分享實際體驗。
記者潘毅／綜合報導
「一早的全聯總是不會讓人失望」，近期一位民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己一大早在全聯發現了大量的折扣生鮮商品，包含豬絞肉、一大塊牛腱、五花肉、無骨牛小排火鍋肉片、毛豆、馬鈴薯、蒲瓜等，都貼上了8折優惠貼紙，讓她開心地全部放進購物車。
原PO到了櫃檯結帳時，還被櫃檯弟弟溫馨提醒，「買這麼多折扣商品要儘快食用」，隨後還小聲地問：「姐姐，這些真的吃的完嗎？」不過在原PO腦海中，早已經有無數的食譜可以清空這些食材「滷肉燥、滷蕃茄牛肉、馬鈴薯燉牛肉、蒲啊煎餅」。
貼文曝光後立刻吸引其他婆媽驚呼「請問大約幾點時有優惠？」隨後也引出其他內行人解答「我家這邊的全聯是當天到期早上貼8折，下午四點左右貼6折」、「我家這裡是晚上九點貼6折」，綜合所有常客的解答，發現大部分全聯「貼上8折貼紙」都是在當天上午8點、「貼上6折貼紙」的時間序則較不一定，大多都在下午16點至晚間21點間。