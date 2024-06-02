國艦國造厚實海巡能量！海巡署辦安平級永康巡防艦交船長濱艦命名

我是廣告 請繼續往下閱讀
副總統蕭美琴表示，這些新造的海巡艦艇，不但強化台灣海洋巡弋能量，也大幅提升在通訊偵蒐，以及平時、戰時轉換能力，為海巡帶來更堅強的力量，並確保區域穩定及國家安全。
蕭美琴說，我國是一個海洋國家，位處第一島鏈的中心及亞太地區戰略的前緣，我們有必要把資源投入在海洋巡防上，因為確保國人在海上的生命財產安全，是我們向海洋發展的重要基礎，透過「國艦國造」，我們向全世界傳達我國堅守民主、自由的決心。
海洋委員會主任委員管碧玲指出，我國四面環海及漁業資源豐富，守護海洋的重責大任，政府責無旁貸，以「三安(國安、治安、平安)、四海(海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展)」向社會精準詮釋海巡的國家使命及任務，並提及近期海巡署應對中共軍演時，其中同樣由中信船廠所建造的萬里艦也在第一線應對中國軍艦，英勇守護國土。
交船儀式，在副總統蕭美琴及海洋委員會主任委員管碧玲見證下，由中信造船公司董事長韓碧祥分別遞交PP-3520艇船模及永康艦船模，給金門海巡隊隊長及南部地區機動海巡隊隊長完成交船儀式
至於下水儀式，由副總統蕭美琴為第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」(CG611)頌命名詞及擲瓶下水，為興建中之巡防艦艇祈福，祝福籌建海巡艦艇發展計畫各項建案一切平安、順利。