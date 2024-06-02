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國艦國造厚實海巡能量！海巡署辦安平級永康巡防艦交船長濱艦命名

▲海巡署艦隊分署安平級永康巡防艦交船。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲海巡署艦隊分署安平級永康巡防艦交船。(圖／海巡署艦隊分署提供)

記者黃守作／高雄報導

海洋委員會海巡署艦隊分署於2日上午，在高雄市旗津區中信造船集團高鼎遊艇廠，舉辦安平級巡防艦第8艘CG610永康艦交船及安平級巡防艦第9艘CG611命名為長濱艦，以及PP-3520艇交船典禮，副總統蕭美琴說，這是海巡艦隊新的生力軍，也要向國人宣告海巡署護衛海域、保護海洋、保障漁權的決心。

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▲副總統蕭美琴(前排中)由海洋委員會主任委員管碧玲(前排左2)陪同主持安平級永康巡防艦交船及長濱艦命名。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲副總統蕭美琴(前排中)由海洋委員會主任委員管碧玲(前排左2)陪同主持安平級永康巡防艦交船及長濱艦命名。(圖／海巡署艦隊分署提供)
海巡署艦隊分署安平級巡防艦第8艘CG610永康艦交船及安平級巡防艦第9艘CG611命名為長濱艦，以及PP-3520艇交船典禮，是由副總統蕭美琴與海洋委員會主任委員管碧玲及中信造船公司董事長韓碧祥共同主持，海巡署長張忠龍、艦隊分署副分署長楊朝卿、高雄市政府秘書長郭添貴、立法委員李昆澤、黃捷等人與會。

副總統蕭美琴表示，這些新造的海巡艦艇，不但強化台灣海洋巡弋能量，也大幅提升在通訊偵蒐，以及平時、戰時轉換能力，為海巡帶來更堅強的力量，並確保區域穩定及國家安全。

蕭美琴說，我國是一個海洋國家，位處第一島鏈的中心及亞太地區戰略的前緣，我們有必要把資源投入在海洋巡防上，因為確保國人在海上的生命財產安全，是我們向海洋發展的重要基礎，透過「國艦國造」，我們向全世界傳達我國堅守民主、自由的決心。

海洋委員會主任委員管碧玲指出，我國四面環海及漁業資源豐富，守護海洋的重責大任，政府責無旁貸，以「三安(國安、治安、平安)、四海(海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展)」向社會精準詮釋海巡的國家使命及任務，並提及近期海巡署應對中共軍演時，其中同樣由中信船廠所建造的萬里艦也在第一線應對中國軍艦，英勇守護國土。

▲在副總統蕭美琴(左4)與海洋委員會主任委員管碧玲(中)見證下，將永康巡防艦船模交給南部地區機動海巡隊隊長完成交船儀式。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲在副總統蕭美琴(左4)與海洋委員會主任委員管碧玲(中)見證下，將永康巡防艦船模交給南部地區機動海巡隊隊長完成交船儀式。(圖／海巡署艦隊分署提供)
交船儀式，在副總統蕭美琴及海洋委員會主任委員管碧玲見證下，由中信造船公司董事長韓碧祥分別遞交PP-3520艇船模及永康艦船模，給金門海巡隊隊長及南部地區機動海巡隊隊長完成交船儀式

▲副總統蕭美琴(右)為長濱巡防艦頌命名詞及擲瓶下水。(圖／海巡署艦隊分署提供)
▲副總統蕭美琴(右)為長濱巡防艦頌命名詞及擲瓶下水。(圖／海巡署艦隊分署提供)
至於下水儀式，由副總統蕭美琴為第9艘600噸級巡防艦「長濱艦」(CG611)頌命名詞及擲瓶下水，為興建中之巡防艦艇祈福，祝福籌建海巡艦艇發展計畫各項建案一切平安、順利。
 

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