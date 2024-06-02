22位小龍女登上大巨蛋！李多慧甩負面標籤喊「別放棄」：做我自己
集結林襄 、李多慧等多位小龍女所演唱，由味全龍職業棒球隊、莉奈享務所、莉奈文創共同製作的Beauties小龍女2024年度主題曲《愛的奇蹟》，在大巨蛋進行首次公開發表，Dragon Beauties小龍女22成員共同登場。李多慧更喊話，就算被打擊也別放棄，「要勇敢前進，做我自己。」
記者吳昕蓓／綜合報導
歌曲《愛的奇蹟》是一首充滿熱情與力量的應援單曲，詞曲部分找來創作歌手林言奕、舒涵共同包辦，言奕更身兼製作人，由小龍女小映、口水、蘿拉、林襄、張晴、琪琪、米奇、星岑、霖霖、小蛙、沛沛、寧寧、賴可、心璇、馬妹、芮妮、Queena、璦昀、詩雅、小珍奶共同演唱，以簡潔而有力的歌詞，傳達出啦啦隊全心全意的支持和無限的信任，激勵大家在每個挑戰面前勇往直前。
製作人林言奕、舒涵配唱過程從早上8點到晚上10點，長達14個小時，一口氣完成20位小龍女的錄音，剛開始女孩們還很擔心自己表現不夠好，言奕慢慢鼓勵及引導，親自一遍又一遍的示範唱法給女孩聽，親和力十足。
MV拍攝當天，正好碰上炎熱高溫，小龍女們必須頂著大太陽，在導演的要求下，一遍又一遍的跳舞，由於團體演出的緣故，攝影師必須一一為女孩拍攝特寫畫面，還出動空拍機；隊長小映透露，為了拍MV整首歌，至少重複跳了20次以上，現場一喊卡，大家就不停在擦防曬。霖霖也補充，由於排練太多次，就連睡覺的時候，腦海裡都會不斷浮現跳舞的動作，拍攝當天又必須趕在太陽下山前拍完，靠著全體小龍女平時培養的好默契，她們幾乎是在沒有NG的情況下完成拍攝。
《愛的奇蹟》MV裡也收錄許多獨家畫面，有小龍女們在錄音室裡錄歌，還有在練舞室裡辛苦排練的過程，滿滿的歡笑與淚水，就連女孩們為彼此準備慶生驚喜的點滴，也都呈現在MV中；而李多慧更特別獻聲為MV引言：「或許被打擊，我告訴自己別放棄；要勇敢前進，做我自己。」她更透過鏡頭，擺出許多可愛逗趣的動作及招牌俏皮表情，相當討人喜愛。而中職第一位應援男孩小螞蟻，也在片尾與女孩們齊聲歡呼打氣，成為整支MV中唯一的男主角。