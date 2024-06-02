徐若熙5.2局飆8K投給球探看！劉俊緯扛生涯首轟　味全龍6：2兄弟

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4局上中信兄弟再次攻佔得點圈，但徐若熙穩住陣腳，三振近況打擊火熱的張志豪後，王政順擊出內野滾地球出局，最後再K掉岳東華，順利化解危機。5局上又面臨失分危機，但徐若熙三振掉陳俊秀，讓兄弟留下一、二壘殘壘。4局下味全龍突破封鎖扳平比數。
5局下，劉俊緯安打上壘，林孝程扛出三壘安打，帶有1分打點，幫助龍隊逆轉超前，隨後吉力吉撈．鞏冠也敲安打，味全龍擴大至3：1領先。
6局上曾頌恩擊出滾地球出局，張志豪揮出一壘安打，接著王政順揮棒落空三振，下一棒岳東華選到保送，徐若熙在一、二壘有人情況下退場，由呂詠臻接替登板，僅用3顆球就化解中信兄弟的攻勢，守住味全的領先優勢後，下個半局龍隊再添加1分。
雖然中信兄弟在8局上靠著曾頌恩開轟，但8局下劉俊緯回敬一發兩分砲，扛出中職生涯首轟，也幫助味全龍奠定勝基。9局上陳冠偉順利抓下3個出局數，幫助味全奪勝，也終止近期3連敗。
徐若熙懷抱旅外夢 最快2026年實現
儘管徐若熙目前尚未符合中職海外自由球員資格，最快也要到2026年，但他在中職的投球成績早已經吸引各國職棒球探的目光。據了解，日職火腿鬥士、西武獅及美職洛杉磯道奇、波士頓紅襪都來到現場。
徐若熙的心理素質相當強，面對高壓比賽時，不僅能夠穩定發揮，甚至還有超水準演出，龍隊總教練葉君璋提到，徐若熙的抗壓性從來都不需要擔心，從他在去年中職台灣大賽的表現到季後亞錦賽，以及中職大巨蛋開幕戰，都已經證明是台灣的頂尖投手。