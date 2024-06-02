五月天30場北京鳥巢演出結束！阿信丟震撼彈：進入休息階段
五月天阿信24日在北京鳥巢，脫口而出：「我們中國人」，掀起兩岸歌迷熱烈討論，部分台灣粉絲更是暴怒脫粉，昨（1日）晚間五月天結束在鳥巢的演唱會演出，他也曝光自己接下來的計畫，時隔1日也在臉書發文娓娓道來心境，直呼：「好像是一場夢！」再度引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
五月天近來展開5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會，在北京鳥巢的30場演唱會於昨晚落幕，然而24日那場演出，阿信在talking環節中突然表示：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，一番話引發爭議，引發台灣粉絲的脫粉潮，不少人都心碎直呼：「我是台灣人，我退追中國五月天！」
在昨晚演唱會上，阿信也感性表示，「五月天這一路的遭遇，我想你們也可能曾遭遇過，被質疑、被否定，但我想今天我們不需要再多說一句證明的話」，由於五月天已經8年沒出新專輯，他也透露演唱會結束後，他們會進入休息、沈澱的階段，坦言志願就是像披頭四一樣完成10張專輯。
今早阿信也在微博發文表示，「好像是一場夢！已收治演唱會後遺症，再來大合唱倔強」，勾起中國歌迷滿滿不捨情緒，「我願意付出所有來換一台時光機」、「那就繼續夢著」，阿信也回覆大家：「大家太熱情後遺症很嚴重！」事實上，在風波爆發後，阿信昨晚在Threads表示：「第九場結束了，發一個限時文跟大家報平安；開始有一點點累，明天就是最後一場，我會努力！」同時留言笑虧：「開放限時留言區給大家罵」，然而文章很快就刪除。