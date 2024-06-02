黃仁勳台大演講秀「NVIDIA Earth-2」 預測地球未來！5亮點整理
「3兆男」輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚7點在台大體育場，發表「AI生態系統發展」演講，當場展示和台灣中央氣象署合作的「NVIDIA Earth-2」數位孿生地球，融合人工智慧、物理模擬和觀測數據，可預測地球未來會發生什麼事，加入氣候及天氣預報。黃仁勳笑說「Earth-2已經訓練好，而且不需要消耗太多電力」。
記者徐銘穗/綜合報導
黃仁勳先前曾在柏林地球視覺化運算高峰會 (EVE) 主題演講中，分享與氣候科學領域的最新合作和創新發展。他今晚在台大演講播放Earth-2的影片，其中的中文旁白更是用「數位孿生Jensen（黃仁勳）來製作的，影片結束後，他問大家：「我的中文好嗎？」笑說這是數位Jensen說的，展現數位孿生的能耐。
Earth-2採用名為 CorrDiff 的新型 NVIDIA 生成式 AI 模型，為最先進的擴散建模，生成的圖像解析度比當前數值模型高出 12.5 倍，速度提高 1000 倍，能源效率提高 3000 倍。《今周刊》報導，NVIDIA Earth-2 有以下5大亮點。
1. 高解析度模擬和視覺化：利用人工智慧技術，能夠快速創建高解析度的全球氣候和天氣模擬，並以視覺化方式呈現。
2. 快速預測和警告：結合專有資料和AI模型，能夠在幾秒鐘內提供氣候預測和警告，相比傳統的CPU驅動建模速度更快。
3. 精確的氣象預測：採用新型的生成式AI模型，修正了粗分辨率預測的不準確性，生成更高解析度、更準確的天氣模擬，綜合了決策所需的關鍵指標。
4. 整合NVIDIA Omniverse™：與NVIDIA Omniverse™整合，使得用戶能夠構建數字孿生模型，更好地理解和視覺化實際天氣狀況的影響。
5. 加速模擬過程：利用NVIDIA DGX Cloud™提供的GPU加速，在雲端幾乎任何使用者都可以創建以人工智慧驅動的模擬，加速提供全球氣候和天氣的高解析度模擬。