42歲孫藝真新造型宛如少女！笑容藏幸福泡泡 粉絲瘋猜：玄彬掌鏡
42歲南韓女神孫藝真出道以超高顏值走紅，前幾年因演出《愛的迫降》演藝事業再攀高峰，還和男神玄彬修成正果，仙氣風靡全亞洲，先前抵台更是引發騷動。孫藝真也時常分享自己的日常美照，先前她在IG曬出自己綁著雙馬尾的美照，宛如少女般的顏值再度受到關注，還引發網友猜測：「看起來是老公幸福視角。」
記者吳昕蓓／綜合報導
孫藝真昨（1）日在IG曬出一系列出遊的美照，並在內文附上兩個愛心符號，寫下：「Saturday night（週六晚上），要幸福喔」，好心情藏不住，只見照片中，女神戴著鴨舌帽和墨鏡，綁著雙辮子，穿著軍綠色連身工裝，看起來十分率性可愛，她對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來一點都不像已經42歲。
由於孫藝真的笑容太自然幸福，充滿了粉紅泡泡，因此引來68萬粉絲按讚朝聖，紛紛猜測拍攝照片的掌鏡人是誰，「看起來站在對面的是玄彬」、「只有玄彬可以讓孫仙笑得這麼幸福」、「掌鏡的是老公嗎」、「看到女神幸福就放心了」、「拍攝的人肯定是玄彬」，意外引發熱議。
事實上，孫藝真上（4）月底首度抵台，火速在IG發文曬出美照，只見孫藝真在廁所裡對著鏡子自拍，她身穿牛仔破褲、白色細肩帶背心搭配小外套，打扮隨性又不失女人味，更曬出飯店的精心招待，在文中興奮直呼，「抵達台灣！活動即將開始，謝謝你們這麼歡迎我」，讓台灣粉絲嗨翻。