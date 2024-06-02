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黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

▲有觀眾發現，黃仁勳演講過程中秀出的一張「AI世界地圖」再度辱華。（圖／翻攝Youtube＠NVIDIA）
▲有觀眾發現，黃仁勳演講過程中秀出的一張「AI世界地圖」再度辱華。（圖／翻攝Youtube＠NVIDIA）

記者潘毅／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人「AI教父」黃仁勳今（2）日晚間7點在台大進行Computex主題演講，內容圍繞在時下最火紅的AI運用，更展示各種新應用，不過有眼尖觀眾發現，黃仁勳演講過程中秀出的一張「AI世界地圖」再度辱華，現場畫面也曝光了。

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輝達創辦人黃仁勳早在5月30日時，就曾在鏡頭前稱「我一直投資台灣，台灣是全球最重要的國家之一，台灣位在電子產業的中心，電腦產業的發展也是因為台灣，所以是非常非常重要的國家。」此話一出，就在微博上出現中國網友大喊要抵制，但也有不少人以看熱鬧的心態回應：「快點抵制，我這邊大量收4090顯卡」。

黃仁勳今晚在台大演講，強調電腦產業已60年，而我們即將要見證下一個重要改變。（圖／記者陳明中攝）▲黃仁勳今晚在台大演講，強調電腦產業已60年，而我們即將要見證下一個重要改變。（圖／記者陳明中攝）
到了今（2）日晚間，黃仁勳登上台大體育館進行演講，沒想到中途一張「AI世界地圖」，恐怕再度成為中國網友的攻擊目標，因為圖片中，台灣與歐美、日本、南韓等國同為綠色區塊，但是中國與俄羅斯、伊朗等地區，則是灰色區塊，但最碰觸辱華紅線的，就是「台灣與中國為不同色塊」

因此這張地圖曝光後，也立刻有PTT鄉民驚呼「黃仁勳剛剛是不是不小心又辱華了？」不少網友則紛紛回應，「小粉紅會不會裝作沒看見」、「這地圖連連烏克蘭都還有克里米亞耶，好狂」、「連藏南地區都劃歸印度變綠色了」、「會不會之後釋出的影片又改了啊」、「大量顯卡準備拋售，我準備好了」；但也有人認為，「就美國不給賣，不然你以為他不想賣到中國哦」。

▲輝達黃仁勳與台廠供應鏈（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）
▲輝達黃仁勳秀出台廠供應鏈。（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）

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