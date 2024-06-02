孫安佐爆爭議引話題！粉絲認狄鶯是戰犯 網友搖頭：慈母多敗兒
藝人孫鵬與狄鶯24歲的獨子孫安佐，日前爆出在泰國呼麻，還擅闖民宅，跑到陌生人家脫褲子，消息傳回台灣後引發熱議，而孫安佐在被母親狄鶯領回台灣後，還開撕家人，「我對他們很失望。」甚至爆料老爸孫鵬讓他喝符水，怒控根本是「下毒」，而目前孫家的爭議越演越烈，就有網友在論壇上發文詢問：「孫安佐走歪，狄鶯要負幾成責任？」引起話題，沒想到網友們大多都表示：「慈母多敗兒。」
記者施以慧／綜合報導
該名網友還在論壇上指出，孫安佐爆出一連串的脫序行為，媽媽狄鶯應該負起不小的責任，不過貼文一出，有其他網友給出不同意見，表明狄鶯已經非常疼愛兒子了，「我覺得狄鶯對他很好了吧？又讓他出國念名校，又賣房請律師（從看守所）撈他出來，又出錢讓他做自己想做的事情。」指出不管兒子孫安佐想健美還是拍YouTube影片，甚至跑去泰國，狄鶯都傾注了所有心力，不該被究責。
不過，對於孫安佐的失控行徑，仍有網友不願買單，「都成年人了，自己負責，媽媽放不開手罷了」、「孫安佐都幾歲了」、「成年了有自我意識與自主選擇，責任自負是一定的，父母一直幫擦屁股也很無奈，誰不是望子成龍」、「慈母多敗兒」、「沒把價值觀念教好，連帶就是出社會後很容易被誘惑走偏」、「放太多關注在小孩身上了，太多的愛讓人太沉重」、「9成，小孩教不好父母責任。」
而除了網友相當關注孫安佐外，經常發表時事看法的桃園市議員黃瓊慧也發聲，「請狄鶯孫鵬放過孫安佐，事情應該讓孫安佐自己收拾、承擔，做人父母不要插手或爆料隱私給社會大眾，才是對孩子的尊重，「放過自己、也放過孫安佐，無止盡的情勒只會害死孫安佐！」坦言現在孫安佐已經在向外界求援，希望做父母的孫鵬與狄鶯能夠讓他學習承擔。