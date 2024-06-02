孫安佐轟爸爸「偷雞摸狗」！她曝孫鵬私下真面目：孩子看起來不瘋
孫安佐近來爆出在泰國被爆呼麻，還擅闖民宅露下體，媽媽狄鶯疑似為了平息風波，向外界表明兒子中邪，引發孫安佐本人不滿，開直播怒控爸爸孫鵬讓他喝符水，對他「下毒」，今（2）日受訪時他坦言已經和媽媽和解，卻強調和爸爸沒有聯絡，要對方不要幹一些偷雞摸狗的事，對此，網紅律師巴毛也分析，認為孫安佐沒有發瘋，更曝光孫鵬私底下為人。
記者吳昕蓓／綜合報導
巴毛在臉書發文表示：「認真地看了孫安佐的直播，其實我覺得他看起來不瘋欸，就是跟父母相處有點問題吧！」直言過去她還沒有考上律師，仍是部落客時曾上過節目《國光幫幫忙》，錄完節目後，作為主持人的孫鵬留下來一一和每位來賓握手致謝，沒有像另外兩位主持人一樣匆匆離開。
巴毛感嘆，「連我這種他應該根本不知道是誰的素人，（他）也是很客氣的握手、道謝」，意外曝光孫鵬私底下的一面，卻也無奈直言：「希望他們親子之前的事情可以趕快解決，不然我覺得孫鵬一下子老了好多」，貼文一出，引來不少網友直呼，「跟藝人不熟，這樣聽起來，他是很讚的人」、「也覺得孫安佐滿清醒的」、「感覺他家的問題在媽媽」、「覺得這孩子本質是好的」。
事實上，孫安佐受訪時，談及孫鵬時，他依舊砲火猛開：「拜託不要偷雞摸狗幹這種事情，你有種你好歹直接跟我說嘛。」對此，孫鵬透過經紀人回應：「請給我們一點時間和空間處理。」孫安佐也發文直言，「早上一起來，就得面對這一切，是能多好看。再說我嗑藥、吃鎮定劑，我們法院見。」
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