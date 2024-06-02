汪小菲開直播帶貨！遭兒子砸場直呼「有屎味」 粉絲笑歪：知道了
藝人汪小菲和大S結束婚姻後，認愛台灣女友馬曉梅，今年5月底更是官宣兩人正式領證結婚，再度步入婚後生活。日前適逢中國大陸的兒童節，汪小菲與兒女開直播與網友互動，在直播中也不忘帶貨，吃起自家品牌「麻六記」推出的產品，沒想到兒子試吃後毫不掩飾不適感，直呼：「有屎味！」讓網友笑到不行，狂喊：「知道了。」
記者施以慧／綜合報導
汪小菲近日開直播，儘管他從頭到尾都小心翼翼，不讓孩子們在鏡頭前露臉，儘管兒子數度調皮衝到鏡頭前露面，汪小菲也都用手遮住。後續汪小菲還宣傳自家的酸辣粉產品，還餵了一口給兒子，並詢問兒子好不好吃，沒想到兒子完全不給面子，還大聲喊出：「有屎味！」讓他當場變臉，馬上解釋：「這叫孜然，來再吃一口。」但兒子已經跑遠。
父子倆的爆笑互動，讓網友也被逗樂，紛紛表示小孩子不會說謊：「他只有六歲，他能撒謊嗎」、「小孩子不會騙人，知道了。」一瞬間「汪小菲兒子砸場麻六記」一詞也登上熱搜，還意外掀起購買潮。
但也有粉絲關心孩子身體健康，認為汪小菲不該為了宣傳自家產品，將重口味的速食餵給小孩吃，「怎麼給孩子吃這種科技狠活」、「這種調料味這麼重的，小孩子少吃吧」、「為啥今天讓孩子吃這個東西」、「什麼樣的爸爸會把兒女拉到直播間吃這種東西啊。」