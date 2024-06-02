黃仁勳演講用「台灣地圖」秀出供應鏈！全場急筆記：財富密碼來了

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此外，黃仁勳也在演講途中，使用台灣地圖曬出在台灣的「供應鏈」企業與合作夥伴，完整名單如下：
供應鏈相關企業（按字母順序）
ADLINK - 凌華科技
ADVANTECH - 研華股份有限公司
Aetina - 安提國際
AlMobile
APMIC -亞太智能機器
ASE - 日月光半導體
ASRock - 華擎科技
ASUS - 華碩
AVerMedia - 圓剛
BigGo - 比價王 (BigGo)
CHENBRO - 勤誠
COMPAL - 仁寶
Coretronic - 光寶科技
Delta - 台達電
EDOM -益登科技
EverFocus - 慧友電子
FORTUNE - 華邦電子
Foxconn - 鴻海精密
GIANT - 捷安特
GIGABYTE - 技嘉
HOMEE.AI - 家家智能
Hngrasys - 鴻佰-鴻海旗下AI
INNO3D - 映眾
Inventec - 英業達
KENMECS - 廣運
Lanner - 立端科技
LEADTEK - 麗臺科技
LITEON - 光寶科技
MetAl - 金屬工業研究發展中心
MITAC - 神達電腦
MSI - 微星科技
NEXCOM - 新漢
PEGATRON - 和碩聯合科技
QCT - 鴻海精密
SOLOMON - 索羅門科技
SPIL - 矽品精密
StarFab - 飛捷
Stream
TRI - 工研院
thermaltake - 曜越科技
TRENDI - 趨勢科技
UMC - 聯電
Unimicron - 欣興電子
wistron - 緯創資通
YUAN - 元山科技
ZOTAC - 卓越科技
國立大學名單
成功大學
臺灣科技大學
陽明交通大學
中央大學
清華大學
中山大學
私立大學名單
中原大學
輔仁大學
義守大學
實踐大學
南台科技大學
淡江大學
東海大學
元智大學
完整名單曝光後，也讓大批網友驚呼，「黃投顧洋洋灑灑點名一大堆廠商，明天股市應該很精彩」、「財富密碼來了！名牌都報給你看了」、「這些上榜的私校，招生穩了吧」、「完全抓住台灣電子產業，AI產業鏈」、「母校有上榜，好感動」。
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