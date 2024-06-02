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黃仁勳演講用「台灣地圖」秀出供應鏈！全場急筆記：財富密碼來了

▲黃仁勳用台灣地圖曬出台廠供應鏈與合作夥伴。（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）
▲黃仁勳用台灣地圖曬出台廠供應鏈與合作夥伴。（圖／攝影記者陳明中，2024.6.2）

記者潘毅／綜合報導

財富密碼來了嗎？今（2）日輝達（NVIDIA）創辦人「AI教父」黃仁勳於台大體育館進行演講，全台灣乃至全球都在關注。其中黃仁勳還用「台灣地圖」曬出輝達在台灣的供應鏈以及合作夥伴，消息也引爆大批網友關注。

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達創辦人黃仁勳及今（2）日演講中，發表「AI生態系統發展」演講，更展示了與台灣中央氣象署合作的「NVIDIA Earth-2」數位孿生地球，再度刷新各界對AI的展望。

▲黃仁勳主題演講。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲黃仁勳主題演講。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
此外，黃仁勳也在演講途中，使用台灣地圖曬出在台灣的「供應鏈」企業與合作夥伴，完整名單如下：

供應鏈相關企業（按字母順序）
ADLINK - 凌華科技 
ADVANTECH - 研華股份有限公司
Aetina - 安提國際 
AlMobile
APMIC -亞太智能機器 
ASE - 日月光半導體 
ASRock - 華擎科技 
ASUS - 華碩 
AVerMedia - 圓剛 
BigGo - 比價王 (BigGo) 
CHENBRO - 勤誠 
COMPAL - 仁寶 
Coretronic - 光寶科技 
Delta - 台達電 
EDOM -益登科技
EverFocus - 慧友電子
FORTUNE - 華邦電子
Foxconn - 鴻海精密 
GIANT - 捷安特 
GIGABYTE - 技嘉
HOMEE.AI - 家家智能
Hngrasys - 鴻佰-鴻海旗下AI 
INNO3D - 映眾 
Inventec - 英業達 
KENMECS - 廣運 
Lanner - 立端科技 
LEADTEK - 麗臺科技 
LITEON - 光寶科技 
MetAl - 金屬工業研究發展中心 
MITAC - 神達電腦 
MSI - 微星科技 
NEXCOM - 新漢 
PEGATRON - 和碩聯合科技
QCT - 鴻海精密 
SOLOMON - 索羅門科技
SPIL - 矽品精密
StarFab - 飛捷 
Stream
TRI - 工研院
thermaltake - 曜越科技
TRENDI - 趨勢科技
UMC - 聯電
Unimicron - 欣興電子 
wistron - 緯創資通 
YUAN - 元山科技
ZOTAC - 卓越科技

國立大學名單
成功大學
臺灣科技大學
陽明交通大學
中央大學
清華大學
中山大學

私立大學名單
中原大學
輔仁大學
義守大學
實踐大學
南台科技大學
淡江大學
東海大學
元智大學

▲（圖／記者陳明中攝影）
▲黃仁勳演講。（圖／記者陳明中攝影）
完整名單曝光後，也讓大批網友驚呼，「黃投顧洋洋灑灑點名一大堆廠商，明天股市應該很精彩」、「財富密碼來了！名牌都報給你看了」、「這些上榜的私校，招生穩了吧」、「完全抓住台灣電子產業，AI產業鏈」、「母校有上榜，好感動」。

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