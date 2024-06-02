黃仁勳人在演講、心還留在夜市！曝最愛通化夜市都是因為「她」
輝達執行長黃仁勳於今（2）日晚上7時在台大體育館舉行演講，但人在演講，心卻還留在最愛的「夜市」，他曝喜歡「通化夜市」的最大原因，是因為有一位在賣水果的女士在那裡工作了43年，「我喜歡看到她這麼成功」。
記者鄭妤安/台北報導
輝達執行長黃仁勳演講於稍早登場，會中概述AI生態系統的下一步發展，時不時以幽默的言談穿插在演講中，期間更提到他最愛的夜市。黃仁勳透露，自己臉上有一道很大的疤痕，是小時候去夜市時，不小心被割傷，讓他對台灣夜市印象特別深刻，他以前很喜歡逛夜市，現在也依然喜歡。
他突如其來告白「通化夜市」，表示喜歡此夜市的最大的原因，是因為有一位在賣水果的女士在那裡工作了43年，「就在街道中間的攤位上，大家去找她，好嗎？」黃仁勳大讚她「真的很棒」，每年的水果事業都愈做愈好，「我喜歡看到她這麼成功」。
全球科技盛會「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」即將於6月4至7日開展，「AI教父」黃仁勳提早於5月26日晚間提前返台，一舉一動成為媒體關注焦點，不只被記者、粉絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，其中包括上述提到的通化夜市，還包括寧夏夜市，上週連續兩日甚至邀集台灣各大科技廠CEO齊聚。