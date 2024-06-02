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Ozone林佳辰被野生活捉！寵溺粉絲行徑見光　路人：鶯歌之光無誤

▲Ozone林佳辰被粉絲巧遇，一連串寵粉行徑被公開。（圖／林佳辰IG）
▲Ozone林佳辰被粉絲巧遇，一連串寵粉行徑被公開。（圖／林佳辰IG）

記者楊穎軒／台北報導

23歲林佳辰（Summer、阿辰）為節目《原子少年》第一季人氣王，有「天選之人」、「顏值天花板」封號，現為男團Ozone門面、創作和歌唱擔當，出道才1年9個月，8月3日將與5名戰友周祖安、黃文廷、周子翔、林煥鈞、李哲言登上台北小巨蛋開唱，寫下紀錄。有網友日前捕獲野生林佳辰，還收穫男神的暖心小禮物，大讚：「果然是鶯歌之光！」

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一名女網友在Threads發文，透露到帶一雙女兒到鶯歌吃飯，巧遇林佳辰一家人，女兒內心很興奮，拍照時卻很害羞，回家後立即守在陽台，盼能等到林佳辰現身對面的停車場，「她要跟佳辰哥哥說小巨蛋加油」，吹了半小時的風終於二度見到偶像，孩子大喊：「掰掰！」林佳辰和家人一聽，立刻回頭揮揮手。

▲林佳辰和2名小粉絲合照，還送上親筆簽名小卡，態度親切。（圖／網友pei_ting_wu授權提供）
▲林佳辰和2名小粉絲合影，還送上親筆簽名小卡，態度親切。（圖／網友pei_ting_wu授權提供）
女網友表示：「佳辰全家人都很親切、可愛！還送了親簽的小卡，佳辰果然是鶯歌之光！推推！」還補充：「身爲媽媽，我真心覺得，私下這樣看佳辰，家教很好！超有禮貌的！」

林佳辰網美二姊米安留言：「妳們太可愛啦！」大批「O.A.O.（粉絲暱稱）」羨慕地說：「好幸運，兩位小妹妹好可愛，佳辰一家也好可愛」、「佳辰素顏好好看」、「在鶯歌11年的我，都沒遇到過什麼明星」、「果然鶯歌在地偶像顏值是硬實力，生圖還這麼閃閃發亮！太強了」、「我們家每次去鶯歌玩也都會期待遇到阿辰！」

女網友向《NOWnews今日新聞》透露，林佳辰一家子本來在用餐，他們上前打擾，詢問是否可以合照，林佳辰欣然同意，林佳辰爸爸、媽媽也都回以微笑，「我們回餐桌繼續用餐，想不到他竟然自己又送上親筆簽名小卡過來」，讓她和女兒感到相當驚喜。

▲▼林佳辰送完小禮物後，於停車場再度遇上小粉絲，熱情揮手道別。（圖／網友pei_ting_wu授權提供）
▲▼林佳辰送完小禮物後，於停車場再度遇上小粉絲，熱情揮手道別。（圖／網友pei_ting_wu授權提供）
▲林佳辰送完小禮物後，於停車場再度遇上小粉絲，熱情揮手道別。（圖／pei_ting_wu Threads）

▲林佳辰為Ozone門面，擅長創作和演唱。（圖／林佳辰IG）
▲▼林佳辰為Ozone門面，擅長創作和演唱。（圖／林佳辰IG）
▲▼林佳辰為Ozone門面，擅長創作和演唱。（圖／林佳辰IG）
▲▼林佳辰二姊米安顏值也不低，曾經擔任服裝造型師，目前經營自創服飾品牌。（圖／米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安顏值也不低，曾經擔任服裝造型師，目前經營自創服飾品牌。（圖／米安IG）
▲▼林佳辰二姊米安顏值也不低，曾經擔任服裝造型師，目前經營自創服飾品牌。（圖／米安IG）
▲Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會，門票6月1日啟售，半小時內賣出9成票房，以新人來說非常不容易。（圖／林佳辰IG）
▲Ozone「World Top」台北小巨蛋演唱會，門票6月1日啟售，半小時內賣出9成票房，以新人來說非常不容易。（圖／林佳辰IG）

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