黃仁勳開金口「43檔」概念股全曝！新代平台Rubin將於2026年量產

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演講中，黃仁勳不出所料，數度提及台灣，強調「台灣是AI的起點」，同時也不斷談及合作夥伴，除了提到與台積電的緊密合作，以及提到廣達產品之外，也提及鴻海在世界各地經營170處工廠，其中最新的一處，有推動工業自動化技術最新的「虛擬工廠」，這正是墨西哥電子工業中心瓜達拉哈拉一處新工廠的數位孿生模型，鴻海工程師在其中訓練機器人，而這利用的技術就是NVIDIA Blackwell HGX系統，同時秀出與鴻海合作的輝達GB200 NVL72伺服器成品。
黃仁勳於會中背板上甚至提及其他40家台廠供應鏈，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光投控、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、醫揚、和碩、所羅門、德律、曜越、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。老黃再度報明牌，市場關注將如何影響股價最新表現。
此外，黃仁勳親曝「史上最具野心計畫之一」，也就是先前輝達宣布推出的「Earth-2 氣候數位孿生」，並表示，此計畫在今年有顯著的進展，希望能藉此持續提供地球每一個角落的氣候預報，讓大家隨時都能追蹤氣候現況，並激勵人們採取行動來緩解極端天氣。
會上，黃仁勳運用了多個投影幕和影片穿插，展示了強大的Blackwell晶片和DGX系統，首度揭露下一代平台名稱，稱為「Rubin」，預期將在2026年進入量產，並搭載HBM4。有傳言指出，Rubin也將採用台積電3奈米製程。
演講最後，也透過影片感謝台灣，稱台灣是「無名英雄、世界支柱」，從晶片到伺服器等供應鏈之間的合作，推動產業復興，也讓輝達踏入嶄新運算的領域。
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