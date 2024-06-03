中職戰報Week 9／統一獅點亮魔術數字　美日球探齊聚關注2大強投

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近年台灣球員屢屢在國際賽場有不錯表現，不論高中還是職棒球員，都吸引國外球團目光。除了長期駐台的美職球探之外，日職球隊也開始把目光轉向台灣，包括軟體銀行鷹、讀賣巨人，都開始設置駐台球探長期觀察球員。就算沒有設置駐台球探的球隊，也會透過定期來台尋訪、經紀公司推薦、台灣合作球隊模式，持續維持對台灣球員關注。
先前在亞冠賽、亞運表現精采的統一獅古林睿煬，是今年日職球團關注的職棒投手。古林睿煬在高中時期就有美職球探追蹤，加盟統一獅之後持續進步，除了球速之外、耐投度、身材厚實度、比賽經驗等等，都越來越有大將之風。亞冠賽面對日本隊，先發6.2局失1分的優質內容，甚至開賽先讓日本隊打者16上16下，也讓古林睿煬旅外挑戰的心願再度被點燃。
即便本季2場在球探面前先發，古林睿煬的表現不若過去理想，但其實球探們坦言：「有長期追蹤古林的球隊，不會因為這2場比賽就打折，而且今年其實到場球探的場數，不只這2場。因為職棒看的是整年的穩定度，有高低潮是很正常的事情。最近剛好因為許多美職、日職球隊主管來台看玉山盃，所以順便觀察長期追蹤的中職投手，才會有這麼多人到場。」
據了解，統一獅對於古林睿煬轉戰國外態度開放，由於中職只跟美國有簽入札協議，如果要轉戰日職，轉隊費等條件，需要兩邊球團各自協商。統一獅態度開放，在條件上可能不會踩得太硬，這對古林睿煬赴日挑戰是利多，不過最終也還是要看古林睿煬整年的表現，甚至是在世界12強棒球賽，面對高強度的對手，能繳出什麼樣的成績。
除了古林睿煬之外，味全龍徐若熙也是另一位外國職棒隊關注的台灣職棒投手。他昨天在眾多球探面前，對中信兄弟投本季最多97球，先發5.2局只失1分，另外投出8次三振，最快球速154公里。不過徐若熙過去傷病史豐富，加上職棒年資尚未達到出國門檻，因此球探還在觀察建檔，等待徐若熙年資滿3年，身體傷勢無礙，成績累積足夠之後，才會有進一步的動作。
📌單周之星：哈瑪星強勢攻擊好球帶 適應中職繳完封勝
台鋼雄鷹洋投哈瑪星，過去曾有過大聯盟3年資歷，但因為胸廓出口症候群困擾，導致球威下降，進而喪失大聯盟的舞台。在小聯盟度過2022、2023共2個球季，苦等不到重返大聯盟機會的哈瑪星，有意來到亞洲職棒發展，剛好家人搭機時，遇到了運動文學作家方祖涵，方組涵分享了哈瑪星的故事，台鋼雄鷹高層看到後，檢視其資歷與影片覺得符合中職水準，並因此聯絡後決定簽約。
第一年來到亞洲職棒的哈瑪星，的確有遇到一些文化上的衝擊，雖然場外他採取開放態度，多多體驗南台灣風土民情，但在場上跟許多初來乍到的洋投一樣，不論配球或防守都有自己的習慣，但這其實也可以理解，畢竟都上過大聯盟了，有一套自己所習慣的做法，過去的成功模式想要持續複製，不能說這樣的想法有問題。
在官辦熱身賽時，哈瑪星表現並不算太好，首戰面對富邦悍將，投4局失掉3分；再戰中信兄弟，更是4.2局失掉7分，其中喜歡用直球塞好球帶5號位，以及守備處理不佳的問題，成為表現的隱憂。許多短打球的處理，哈瑪星處理與否的判斷較為猶豫，甚至認為捕手應該要多幫忙處理，在這兩戰後台鋼雄鷹決定讓哈瑪星先從二軍出發，給他多一點時間再適應中職的強度與習慣。
經過二軍兩戰的先發調整，哈瑪星在4月17日首度迎來一軍初先發，繳出6局失1分飆9K的優質內容。上周5月29日再戰味全龍，更只用103球，投出8次三振的無四死球完封勝，成為台鋼雄鷹最穩定的先發投手，本季合計成績3勝1敗、防禦率2.31。
哈瑪星最大特點是極度仰賴他的直球，使用比例近7成，除了球速快之外，更積極攻擊好球帶，投進好球帶的比例高達59%，使得打者必須要儘早出棒。然而哈瑪星的直球，即便有設定也不好攻擊，跟官辦熱身賽相比，他常會把速球放在好球帶上緣，希望製造打者揮空，即使打者先出棒，也可能變成界外球，進而取得好球領先，或是無效的飛球出局。
而哈瑪星使用最多的變化球，則是他的曲球，作為與直球的搭配武器。他的曲球位移幅度大之外，更喜歡丟在好球帶的下緣，跟高角度的直球做速差與角度搭配，能搶好球也能製造揮空，是哈瑪星在1好球之後最常用的球種。哈瑪星說：「我不喜歡投保送，對每一個打者，我都是專注在攻擊好球帶。」這種有效率的投球方式，讓他投出台鋼雄鷹第一場完封勝，內容也值得本土投手學習。
📌最Hot球隊：統一獅關鍵代打、牛棚守成 魔術數字亮燈
上周中職因為天氣因素，有3場比賽保留或取消，上半季依舊保持領先的統一獅，在單周取得2勝1敗，勝率超過5成，也點亮封王魔術數字，目前為M14。為了一步步踏向最終的上半季封王，統一獅步步為營，上周2場勝利，先讓後援洋投裴瑞茲，用38球救援2局關門成功；再靠菜鳥林佳緯關鍵代打追平後逆轉，奪下關鍵2勝。
上周統一獅賽程，受到天氣影響，只進行3場比賽。首戰周三面對樂天桃猿，一開始就陷入落後，因此保留裴瑞茲未出賽。周五首戰富邦悍將，羅昂先發7局無失分，幫助球隊取得3比0領先，統一獅總教練林岳平直接壓上裴瑞茲關門，休息4天的裴瑞茲充電完畢，38球關門成功，幫助統一獅點亮魔術數字M15。
隔天周六再戰，即便本土王牌古林睿煬表現不穩定，但落後4分的統一獅在中後半段開始反攻。關鍵第7局，1出局滿壘，在中心打線4、5棒時，林岳平接連啟用代打。雖然林安可遭到三振，但菜鳥林佳緯擊出中外野平飛安打，帶有2分打點並追平比分，也才有8局超前的高飛犧牲打。
林佳緯的關鍵代打，是林岳平的大膽調度，取代的郭阜林近況不錯，且最近有全壘打表現，但揮空率較高，且面對的是擅投滑球的右投王尉永。換上左打林佳緯，不僅能降低揮空率，增加球打進場內的機率，且右投的滑球，左打看得較清楚，而林佳緯也真的把握住機會，掌握王尉永失投的滑球，打成關鍵安打。
連兩戰在投手、代打的調度，林岳平幫助統一獅再往前了一大步，距離上半季冠軍更近了些。若能順利在上半季就拿到季後賽門票，對於統一獅的戰力調度會更加寬闊，也能讓中繼投手群稍作喘息，維持最佳戰力來面對季後賽。
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）